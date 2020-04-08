2020-04-08T10:54:21+03:00
Общество

Участок-образец – достижимый результат

В 2019 году было принято решение организовать участок механической обработки металлов цеха централизованного ремонта Калининской АЭС в качестве ПСР-образца
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Фото: Калининская АЭСФото: Калининская АЭС
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Светлана СИПУНОВА О том, что удалось сделать в текущем году, рассказывает начальник ЦЦР КАЭС Сергей Мишин.

– Цех централизованного ремонта всегда был и есть на шаг впереди по внедрению Производственной системы «Росатома». Он стал одним из первых пилотных участков, когда в 2009 году на Калининской АЭС стала применяться ПСР. С тех пор шло непрерывное улучшение. А в 2019 году мы сконцентрировались на участке механической обработки металлов (МОМ), который решили сделать ПСР образцом. На данный момент многие работы выполнены.

Так, обновили станочный парк, провели косметический ремонт участка. Производство максимально приближено к классическим критериям по принципу тянущей системы управления материальными потоками (это система организации производства, в которой материалы, детали, полуфабрикаты либо комплектующие подаются на последующую технологическую операцию (в рабочий центр или производственное подразделение) с предыдущей (предыдущего) по мере необходимости).

За счет внедрения инструментов ПСР мы устраняем «узкие» места на участке МОМ: подача и контроль заявок, поставка материала, выравнивание заказов по номенклатуре и объему. Создание ПСР образца, соответствующего ключевым критериям ПСР, необходимо для дальнейшего тиражирования на остальное производство.

Работу мы начали с организации на участке МОМ информационного стенда, чтобы всем работникам были понятны основные принципы и показатели, которые мы обязуемся выполнить. Был выполнен перечень мероприятий по разработке маршрутных карт, совершенствованию системы 5С, маркировке участка, визуализации.

Организация ПСР образца еще важна и для проведения площадочного обучения. Уникальность данной программы в том, что участники, кроме аудиторных занятий, отрабатывают навыки применения инструментов ПСР непосредственно на производственной площадке участка МОМ, сталкиваются с реальными сложностями, учатся находить потери, видеть потенциал для улучшений.

В 2019 году мы провели 5 тренингов. Обучение прошли 26 человек. Работа на этом не заканчивается. В дальнейшем мы планируем продолжать применять такие методы технического обслуживания оборудования, которые позволяют снижать потери, связанные с простоями оборудования из-за поломок, а также планируем наладить логистические операции.

Фото: Калининская АЭС

Фото: Калининская АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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