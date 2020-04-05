2020-04-04T22:11:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 5 апреля 2020 года: новых заболевших коронавирусом не зафиксировано

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 5 апреля
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Новых случаев коронавируса в Тверской области за сутки не зафиксированоНовых случаев коронавируса в Тверской области за сутки не зафиксированоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус в Твери, последние новости на 5 апреля 2020 года: новых случаев заболевания коронавирусом в Тверской области за минувшие сутки не зарегистрировано. Статистику опубликовал сайт Стопкоравирус.рф. Позже ее подтвердил Роспотребнадзор РФ.

На сайте по-прежнему значится информация о двоих выздоровевших в Тверской области. При том, что вечером 3 апреля стало известно о третьем пациенте, который вылечился от коронавируса. Правда, мужчина все еще находится в больнице с неврологическим заболеванием. Его планируют выписать на следующей неделе.

Ранее двое из заболевших, супружеская пара, уже прошли лечение в ЦРБ и были выписаны 28 марта.

Всего в Тверской области официально подтверждено шесть случаев заражения COVID-19.

Власти региона заявили о том, что планируют наращивать число лабораторных исследований – тестов на коронавирус. Они проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии и Центра им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского медуниверситета.

В Тверской области нет ограничений на перемещения граждан в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия 24» и подчеркнул, что временная изоляция обязательна для граждан, заражённых коронавирусом, либо тех, кто вернулся из-за границы и обязан самоизолироваться в течение 14 дней.

О месте и датах своего пребывания и возвращения в регион они обязаны сообщить по телефону: 8-800-333-93-72 .

Кроме того, глава региона рассказал, что уже утвержден список из более 200 стратегических предприятий, которые смогут продолжать трудовую деятельность во время нерабочих дней.

Магазины строительных материалов и промышленных товаров также смогут вернуться к работе, если обеспечат безопасность сотрудников.

Окончательный список компаний будет рассмотрен во вторник, 7 апреля, на заседании правительства региона.

Напомним, с 17 марта на территории Тверской области действует режим повышенной готовности.

В помощь пожилым людям на базе Тверского комплексного центра социального обслуживания населения создан координационный центр с "горячей линией".

По телефону (4822) 78-21-64 пенсионеры могут заказать доставку на дом продуктов и лекарств. Там же пожилые люди, подверженные эмоциональным переживаниям, могут получить бесплатную психологическую помощь. Звонки принимаются по телефону: (4822) 78-21-60.

Заказы на продукты можно оставить и по телефону: 8-800-200-34-11. По этому же номеру, регистрируют добровольцев - участников акции "Мы вместе". Подробности на сайте "Мывместе2020.рф".

ИСТОЧНИК KP.RU

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