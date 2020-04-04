2020-04-04T00:30:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Твери на 4 апреля 2020 года составило шесть человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Твери на 4 апреля 2020 года
Алина ПЕТРОВА
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В регионе шесть подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом.В регионе шесть подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Число заболевших коронавирусом в Твери на 4 апреля 2020 года шесть человек. Шестой подтверждённый случай инфицирования COVID-19 был обнародован в официальном сообщении Роспотребнадзора накануне.

Трое из заражённых уже выздоровели, об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства региона. Супружеская пара, была выписана в минувшую субботу. Муж и жена почувствовали недомогание, вернувшись с отдыха в Доминикане. Лечение проходили на базе Калининской ЦРКБ.

Третий инфицированный проходил лечение в горбольнице №6 Твери и готовится к выписке, сейчас он проходит там лечение неврологического заболевания.

Трое других инфицированных COVID-19 сейчас в стационаре, их состояние медики оценивают как стабильное и удовлетворительное.

Власти региона заявляют, что планируют наращивать число лабораторных исследований, направленных на выявление инфицированных коронавирусом. Сейчас исследования проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии и Центра им. Аваева, медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета. В регионе проведено свыше 3700 исследований.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, закрыты рестораны, клубы, фитнес центры и пр. Работают только продуктовые магазины, медицинские учреждения, аптеки, все службы жизнеобеспечения.

Вводить на территории региона режим жесткой самоизоляции пока не планируется. Об этом губернатор Игорь Руденя сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

ИСТОЧНИК KP.RU

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