Коронавирус в Твери, последние новости на 4 апреля 2020 года: из шести заражённых трое выздоровели

Коронавирус в Твери, последние новости на 4 апреля 2020 года: зарегистрировано шесть случаев заболевания коронавирусом. О шестом подтверждённом случае заражения COVID-19 накануне сообщил Роспотребнадзор.

Однако, нельзя не отметить позитивную динамику, третий инфицированный пациент, который лечился от COVID-19, готовится к выписке из стационара. Об этом 3 апреля сообщила в официальном релизе пресс-служба правительства региона.

Пожилой мужчина пока находится в тверской городской больнице №6 и продолжает лечение неврологического заболевания. Его планируют выписать на следующей неделе.

Ранее двое из заболевших, супружеская пара, уже прошли лечение в ЦРБ и были выписаны в минувшую субботу.

Власти региона заявили о том, что планируют наращивать число лабораторных исследований – тестов на коронавирус. На сегодняшний день проведено более 3700 исследований.

Сейчас исследования проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии и Центра им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского медуниверситета.

Режим жесткой самоизоляции пока не планируется вводить на территории Тверской области. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия 24».

С 17 марта на территории Тверской области действует режим повышенной готовности.

В помощь пожилым людям на базе Тверского комплексного центра социального обслуживания населения создан координационный центр с «горячей линией». По телефону (4822) 78-21-64 принимаются заявки от жителей региона старшего возраста, находящихся на самоизоляции, которые нуждаются в доставке на дом продуктов и лекарств.

Те, кто хочет поработать волонтерам и оказать помощь пожилым людям могут зарегистрироваться в качестве добровольца акции «Мы вместе» через телефон «горячей линии» 8-800-200-34-11 или сайт мывместе2020.рф.

Власти региона предупреждают: все граждане, вернувшиеся из-за границы, должны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель и сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону «горячей линии» 8-800-333-93-72 .