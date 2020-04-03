Удаленка, полставки, в крайнем случае - сокращения: Как бизнес планирует пережить коронавирус

Новости о продлении самоизоляции до конца апреля заставили бизнес разделиться на две части: на тех, кто ищет выходы в новых реалиях, и тех, кто запаниковал.

Пока вторые говорят, что все потеряно, другие ищут выходы и даже делятся своими мыслями в соцсетях. А вдруг кому-то пригодится...

НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ

Одним из тех, кто не спасовал, стал предприниматель Сергей Васильев, владелец компаний, «которые можно отнести к системно значимым с непрерывным производством в секторе металлургии, есть компании финансового сектора (брокерский бизнес, управляющая компания, страховой бизнес и пенсионный фонд), в секторе недвижимости (сдача в аренду), в торговле (секторе «в2в» - бизнес для бизнеса), в туризме, в фитнесе и телекоме».

На собственном примере он рассмотрел возможные варианты выживания в условиях сегодняшнего дня:

- Металлургический бизнес - всё по-прежнему. Компания продолжает работать, ничего не сокращаем, всё работает по старым планам.

Компании финансового сектора продолжают работать, в основном в удаленном режиме, количество сотрудников в офисе минимизировано. Сокращений не планируем, всё по ранее утвержденным планам.

Недвижимость. Клиенты просят о скидках по аренде на время этих карантинных «каникул». Договорились на снижение аренды на 30%. Пока так.

У нас есть небольшой отель на юге России, его закрыли на полную консервацию, сотрудники отправлены в основном на полставки, до даты возобновления работы.

В многих сферах работа пока продолжается, но перенесена на удаленкуФото: Алексей БУЛАТОВ

Торговый бизнес в секторе «в2в» не остановился, работа продолжается, но перенесена на удаленку: все сотрудники работают из дома. Сокращений не планируем.

Телеком. Тут компания относится к категории непрерывного производства и под Указ не попадает. Компания работает, при этом 80% персонала переведены на удаленку. Планы марта были выполнены, продажи не упали, но по апрелю уже ожидаем какого-то падения. Часть клиентов начала просить скидки. Иногда соглашаемся на небольшую скидку или на каникулы на время карантина. Но вообще, общий трафик клиентов вырос на 20% - люди больше общаются через интернет. Пока каких-то сокращений не планируем, хотя кого-то, возможно, в апреле и придется отправить на полставки.

Сложнее всего в туризме и фитнесе. Тут приходится принимать тяжелые решения. Бизнес полностью или частично остановился. Туризм полностью встал. Планируем перевести часть сотрудников на четверть ставки на время карантина и поднимать позднее, когда бизнес начнет хоть как-то восстанавливаться. Остальных сотрудников, которых не можем занять работой, придется увольнять «в связи с эпидемией», и людям придется идти на биржу труда. Аналогичный подход в фитнесе. Тут консервируем клуб для минимизации всех расходов. С сотрудниками договариваемся о переводе на четверть зарплаты.

РЕАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ В РАЗНЫХ СФЕРАХ

А между тем сегодняшняя ситуация не лучшим образом складывается и в других сферах.. Судите сами...

Елена Войткевич, многодетная мама, работала в сфере образования и индустрии развлечений:

- Моя работа приостановилась вся. Преподавала в школе, детсаду и воскресной школе. Теперь, наверное, в отпуск отправят. Решила попробовать перейти в интернет. Сейчас пытаюсь начать вести свой блог, где буду играть и заниматься с детьми. Пока из подписчиков - один мой муж. Второй вариант - предложила мамам с детьми онлайн-занятия три раза в неделю. Прошу переводить по 100 рублей, кто может. Но минус в том, что сейчас появилось очень много бесплатных аналогичных предложений от тех, кто сидит на зарплате.

У мужа ситуация не лучше. Он предприниматель, владелец вендинговых автоматов по продаже кофе и снеков. Бизнес уже упал на 35 % и падает дальше. Автоматы стоят там, где было много людей, теперь там никого нет, а значит, никто ничего не покупает. Через неделю ему придется увольнять сотрудников. В настоящее время он просит заморозить аренду, но пока тишина, никто не отменяет. А у нас ипотека, коммунальные платежи, накоплений нет. Мы уже прикрыли всех репетиторов, спасает, что сидим дома и на всем экономим.

Как итог, еще две недели назад мы не были малоимущими. А сейчас у нас нет ничего… И таких, как мы, много.

Елена Войткевич пытается начать вести свой блог, где будет играть и заниматься с детьми. Фото: Елена Войткевич

София Чуприна, преподаватель школы танцев:

- Торговый центр, где мы занимались, закрыли без предупреждения, дали только арендаторам 28 марта забрать нужные вещи и всё. Школа перешла в режим онлайн, но это крохи будут... Денег пока ни с кого не беру. Что дальше, не знаю, но жизнь не будет прежней. У меня трое друзей уже остались без работы.

Алексей Белов, производитель мебели:

- С проблемой безработицы сейчас столкнулись все те, кто занимался производством мебели. А это огромная сфера и компании разные - от полутора десятка человек до нескольких тысяч и куча смежников. Многое, особенно фурнитуру, нам приходилось заказывать со складов в других регионах. Сейчас всё встало, склады не работают. А значит, встала и моя работа. Думаю, придется переходить на заказы через интернет и оформлять доставку. Ждем.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Давид Мамагулашвили, директор института экономики и управления ТвГУ, кандидат экономических наук:

- Сейчас во главе угла стоят здоровье нации и благополучие людей. Но при этом здоровье нации базируется на здоровье экономики, на том, сможем ли мы ее сохранить. Данная ситуация - это вызов для нашей экономики. Это понимают все: и президент, и правительство, и губернатор, и каждый из нас.

При этом все осознают, что без серьезного участия государства бизнесу придется очень туго. И чем мельче бизнес, тем ему сложнее будет выжить. А значит государство должно пересмотреть программу помощи. Должны быть приняты дополнительные меры. Думаю, правительство сейчас над этим работает, и меры будут скоро озвучены. Уже проанонсировано, что будут налоговые каникулы для тех, кто взял кредит, а также целый пакет помощи. Но этого недостаточно, так как рассчитано было всего на неделю изоляции.

Мое твердое мнение: без этой помощи нашему бизнесу будет очень тяжело.

В первую очередь пострадают туристическая отрасль, сфера услуг, торговля, кроме продуктовой. Это, безусловно, затронет и промышленность, и образование, так как оно перешло на дистанционную форму. Но есть такие отрасли, которые остановить нельзя, и есть такие учреждения, которые необходимы для жизнедеятельности государства. Они пострадают меньше.

Но мы однозначно справимся, хотя и будет нелегко. Когда пик коронавируса пройдет, нам придется заново строить свои отношения. Жаль, что мы зависим от цен на энергоносители. И нам не удалось слезть с нефтяной «иглы», хотя об этом много говорили экономисты. Если будет оживление мировой экономики, то будет и спрос на наши энергоносители. К сожалению, мы не можем быть лидерами этого оживления. Но при оживлении всей мировой экономики наша экономика тоже будет подниматься.

Я рассматриваю несколько этапов восстановления. Первый - до июня, это самый болезненный период. Потом с июня по октябрь - некий этап становления, когда человек встал, проснулся, оглянулся и начинает что-то делать осознанное. Более реальное оживление вижу к концу года. Когда все индексы мировые придут в норму, по крайней мере приблизятся к тем, с которых началось обрушение. К началу 2021 года, думаю, мы вернем утерянные позиции.