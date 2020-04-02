2020-04-02T18:15:51+03:00
Общество

Актуальная информация для населения Тверской области

Страховая медицинская организация ООО «Капитал Медицинское Страхование» информирует о временном приостановлении проведения профилактических мероприятий (профилактических осмотров и диспансеризации)
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Фото: ShutterstockФото: Shutterstock
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Данное ограничение действует в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2020 №710-р.

Отмена проведения профилактических мероприятий действует до особого распоряжения Правительства РФ. Для жителей Тверской области организована работа «горячей линии» Министерства здравоохранения: 8-800-333-93-72.

В связи с распространением коронавирусной инфекции при появлении первых признаков ОРВИ оставайтесь дома и вызовите врача.

Телефон «горячей линии» Стопкоронавирус.рф: 8-800-2000-112.

По всем имеющимся вопросам можете позвонить по телефону контакт-центра Филиала «Капитал Медицинское Страхование» в Тверской области – 8-800-350-13-26

ООО «Капитал Медицинское Страхование»

ООО «Капитал Медицинское Страхование»

ИСТОЧНИК KP.RU

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