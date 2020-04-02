Актуальная информация для населения Тверской области
Данное ограничение действует в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2020 №710-р.
Отмена проведения профилактических мероприятий действует до особого распоряжения Правительства РФ. Для жителей Тверской области организована работа «горячей линии» Министерства здравоохранения: 8-800-333-93-72.
В связи с распространением коронавирусной инфекции при появлении первых признаков ОРВИ оставайтесь дома и вызовите врача.
Телефон «горячей линии» Стопкоронавирус.рф: 8-800-2000-112.
По всем имеющимся вопросам можете позвонить по телефону контакт-центра Филиала «Капитал Медицинское Страхование» в Тверской области – 8-800-350-13-26
ООО «Капитал Медицинское Страхование»
ИСТОЧНИК KP.RU