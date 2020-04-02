Актуальная информация для населения Тверской области

"Хотел Лего и путешествие, но подожду": первоклашка из Тольятти разбил копилку и отдал деньги на борьбу с коронавирусом

Его примеру уже последовала маленькая Варя. Родители мальчишки надеются, что видео станет вирусным и люди вместе начнут бороться с коронавирусом