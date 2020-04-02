2020-04-02T17:17:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач из Твери, поместившая себя на карантин после контакта с больным коронавирусом: О COVID-19 я вам всё расскажу после окончания эпидемии

Заведующая инфекционным отделением Калининской ЦРКБ Екатерина Наумова две недели руководила работой коллег, находясь в изоляции в боксе
Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Заведующая инфекционным отделением ГБУЗ «Калининская ЦРКБ», врач инфекционист Екатерина Наумова. Фото: Facebook.com/Игорь ВячеславовичЗаведующая инфекционным отделением ГБУЗ «Калининская ЦРКБ», врач инфекционист Екатерина Наумова. Фото: Facebook.com/Игорь Вячеславович
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Врачи сейчас на передовой борьбы с коронавирусом, и это не красивые слова. Так и есть. Они лечат, диагностируют и ...могут заразиться. Они ведь тоже люди. Только вот уйти домой поболеть - для них это сегодня непозволительная роскошь. Так же как и отсидеться дома после контакта с инфицированным больным. Заведующая инфекционным отделением Калининской центральной районной клинической больницы врач-инфекционист Екатерина Наумова две недели руководила отделением, занималась текущей работой из бокса после контакта с инфицированным коронавирусом больным.

Об этом на днях в соцсетях рассказал коллега Наумовой, опубликовал пост во всех крупных тверских пабликах и фото врача прикрепил - город должен знать своих героев.

«У нас первые пациенты с подозрением на короновирус стали поступать 5 февраля, при осмотре один из пациентов случайно проник рукой под защиту врача, закружилась голова и доктор подхватила его... После окончания срока (карантина) вернулась к исполнению своих обязанностей и сейчас лечит людей с установленным диагнозом и с подозрением на короновирус. Спасибо вам, доктор», - строки из поста.

Чтобы узнать подробности произошедшего звоним Екатерине Наумовой.

- Екатерина Геннадьевна, как вы себя чувствуете?

- Все хорошо. На работе, тружусь.

- Что произошло - как это «больной проник рукой под защиту»? Уже в соцсетях предполагают, что он с вас маску сорвал.

- Нет, это не так. Человеку стало плохо, он начал терять сознание, его повело, падая, сдвинул защитные очки, которые были на мне.

- Выходит, инфицированный пациент был в таком тяжёлом состоянии? В официальной хронике сообщалось, что состояние больных удовлетворительное.

- ... (молчание)

- Самоизоляция в боксе - это обязательная мера? Без неё никак? Если сейчас кто-то из ваших сотрудников так отконтактирует с больным...

- Он тоже пойдёт в бокс. Таковы предписания Роспотребнадзора.

- Как профессионал, скажите: что это за зараза - коронавирус? Может, паника преувеличена, и раньше его бы не отличили от сезонного ОРВИ?

- Об этом вирусе я вам все расскажу после окончания эпидемии.

Больше она говорить не может - работы много, да и не хочет - в условиях военного времени (а нынешняя ситуация все больше похожа на него) любое неосторожное невыверенное слово может посеять панику.

Сегодня, 2 апреля, в Тверской области коронавирус официально диагностирован у пятерых.

Супружеская пара, вернувшаяся из Доминиканы, лечилась здесь, в инфекционном отделении. В боксе (всего в ЦРКБ их семь) они находились вместе с дочерью и сыном. Лекарства от COVID-19 на данный момент не существует. Поэтому лечение было симптоматическим - антибиотиками. Их выписали на минувшей неделе.

С 17 марта в Тверской области режим повышенной готовности. Отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, приостановлена работа ресторанов, кафе, клубов, фитнес залов. Продолжают работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки.

Все граждане, приехавшие в Тверскую область из других стран, должны сидеть в самоизоляции по домам две недели (14 дней).

В Тверской области работает телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Власти убедительно просят жителей региона - без нужды на улицу не выходить, чтоб заразу не подхватить. Так что

Оставайтесь дома и будьте здоровы!

Боксы инфекционного отделения Калининской центральной районной клинической больницы. Фото: ПТО

Боксы инфекционного отделения Калининской центральной районной клинической больницы. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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