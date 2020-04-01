Именем Конституции: как в Твери появилось название одной из площадей

Если забыть о коронавирусе хотя бы на мгновение (что, конечно, вряд ли возможно), одна из самых резонансных в России за последние месяцы тем это, безусловно, Конституция. Вернее поправки, которые предлагает внести президент Владимир Путин. На этом фоне наше внимание привлекло то, что в Твери есть площадь Конституции. Вот вы знаете, как она получила такое название?

Как оказалось, далеко копать не надо. Это одна из самых молодых площадей города – она получила официальное задокументированное оформление только в конце 1970 годов.

– Прежде площадь, насколько мне и моим коллегам известно, не имела названия. Это было просто пересечение улиц Паши Савельевой (бывшей — Полярной) и Луначарского (старое название - Новая Поповка), – сообщил «КП»-Тверь» авторитетный тверской историк, краевед, доктор культурологии и кандидат исторических наук Вячеслав Воробьёв.

Свое имя площадь получила в честь принятия новой Конституции СССР 7 ноября 1977 года, прозванной «брежневской» (генсеком тогда был Брежнев). Спустя две недели после этого знакового события, 24 ноября, исполком Калининского городского Совета народных депутатов официально утвердил решение назвать площадь именем Конституции СССР.

После развала Советского Союза название было укорочено, СССР отпало, но официально площадь не переименована.

Нельзя не сказать несколько слов о той самой «брежневской» Конституции. Она пришла на смену «сталинской» – 1936 года. Принципиальным отличием нового свода основного закона СССР было в том, что в нём, по сути, провозглашался переход от диктатуры трудящихся, к власти народа в стране – к общенародному государству рабочих, крестьян и интеллигенции. Таким образом Конституцией закреплялось (во всяком случае — на бумаге) следование СССР курсом социалистической демократии.

Также был крепко-накрепко утверждена однопартийная политическая система в стране. Какая партия стояла у власти, думаю, никому напоминать не надо.

Интересно, что специально к принятию Конституции 1977 года Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали песню «Прекрасная, как молодость, страна». Исполняли её Тамара Синявская и Муслим Магомаев.

И, кстати, топонимы со словом в честь вышеуказанного события появились еще в некоторых городах СССР. Также, как и в Калинине (Твери), площади Конституции были утверждены в Ленинграде (Санкт-Петербурге) и Ростове на Дону.

Интересно и то, что улица Новая Поповка в Твери, на пересечение которой расположена наша площадь, была названа именем первого наркома просвещения РСФСР Луначарского также в 1977 году. Новой Поповкой же она называлась из-за того, что пролегала к местам, где раньше была Слобода Поповка — церковная земля, где жили священники.