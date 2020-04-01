Деревня в Тверской области с неприличным названием вошла в ТОП-10 самых смешных в России

Коронавирус коронавирусом - а День смеха по расписанию!

Сегодня 1 апреля, так что с праздником! В День смеха портал ТурСтат составил рейтинг населенных пунктов России с самыми веселыми названиями. Аналитики опирались на отклики пользователей в Интернете.

Есть в ТОП-10 и деревня в Тверской области. Деревня Пуково, что неподалёку от Твери, на седьмом месте рейтинга - расположилась между деревней Зады (6 место), что в Иркутской области и деревней Попки (8 место) из Псковской.

Первые места в рейтинге достались краснодарскому хутору Веселая Жизнь (1 место). Селу Балдейка, что в Удмуртии (2 место). Селу Бодуны в Смоленской области (3 место).

В рейтинг попали также населенные пункты с названиями Жадины (Новгородская область), Лох (Смоленская область), Хохотуй (Забайкальский край), Хренище (Воронежская область).

Кстати, в Тверской области достаточно много деревень с названиями Лохово, но их в рейтинг не включили.

Так что ищем смешное и занимательное в окружающей нас повседневности. Остаёмся на позитиве! И - так победим! С Днём смеха!