2020-04-01T14:46:18+03:00
Общество

Деревня в Тверской области с неприличным названием вошла в ТОП-10 самых смешных в России

Рейтинг населенных пунктов России с самыми веселыми названиями приурочен ко Дню смеха
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Коронавирус коронавирусом - а День смеха по расписанию!

Сегодня 1 апреля, так что с праздником! В День смеха портал ТурСтат составил рейтинг населенных пунктов России с самыми веселыми названиями. Аналитики опирались на отклики пользователей в Интернете.

Есть в ТОП-10 и деревня в Тверской области. Деревня Пуково, что неподалёку от Твери, на седьмом месте рейтинга - расположилась между деревней Зады (6 место), что в Иркутской области и деревней Попки (8 место) из Псковской.

Первые места в рейтинге достались краснодарскому хутору Веселая Жизнь (1 место). Селу Балдейка, что в Удмуртии (2 место). Селу Бодуны в Смоленской области (3 место).

В рейтинг попали также населенные пункты с названиями Жадины (Новгородская область), Лох (Смоленская область), Хохотуй (Забайкальский край), Хренище (Воронежская область).

Кстати, в Тверской области достаточно много деревень с названиями Лохово, но их в рейтинг не включили.

Так что ищем смешное и занимательное в окружающей нас повседневности. Остаёмся на позитиве! И - так победим! С Днём смеха!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Калининском районе Тверской области выявлены два случая бешенства
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: жители могут пожаловаться на предприятия, нарушающие карантин
Коронавирус в Тверской области: в Минсоцзащиты заработала "горячая линия" по доставке продуктов и лекарств пенсионерам
Водитель иномарки уснул и совершил ДТП в Тверской области
Бывшему начальнику ГЖИ Тверской области Татьяне Атаевой суд вынес обвинительный приговор
Детской больнице Твери подарили краниотом
Коронавирус в Тверской области, последние новости на 1 апреля 2020 года: в регионе зарегистрирован пятый случай заболевания
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в МЧС организована дезинфекция помещений, территорий и спецтехники
С 1 апреля на улицы Твери вышел обновленный автобусный маршрут №106
В Тверской области за минувшие сутки не произошло ни одного ДТП с пострадавшими