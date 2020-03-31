Поддержать форму во время самоизоляции из-за коронавируса помогут пять несложных упражнений

«Встаньте прямо. Ноги на ширине плеч. Начинаем производственную гимнастику!» - пришло время возродить добрую традицию занятий физкультурой, не отходя от станка, письменного стола или любимого кресла. Пандемия коронавируса когда-нибудь отступит, и мы вернёмся к активной жизни.Нужно ли нам, чтобы о периоде самоизоляции и домоседства напоминала одышка и пять-шесть лишних килограммов?

Профессиональными советами о том, как, находясь на самоизоляции, сохранить форму, с читателями «КП»-Тверь» поделился тренер по фитнесу, чемпион мира-2018 в категории «Men’s Physique» (пляжный бодибилдинг) по версии всемирной федерации фитнеса и бодибилдинга Евгений Лебедев.

Физической формы, как у Евгения, достичь суждено не всем, но банально не поправиться, сидя дома, сможет каждый! Фото: из личного архива Евгения Лебедева.

А холодильник так и манит…

Из дома нам советуют выходить реже. Многие затарили холодильники продуктами на неделю-две вперёд. Но кончается продовольственный запас на удивление быстро…

- Такова наша психология. Находясь дома с полным холодильником, мы чаще бегаем к нему, чаще садимся попить чайку, устраиваем перекусы, - объясняет Евгений Лебедев. - В итоге - высокий уровень инсулина в крови, который открывает вход в «жировое депо». Организм активно накапливает жир. Это сказывается на сердце, сосудах и, конечно, фигуре.

Так что, забивая в очередной раз холодильник, отдайте предпочтение натуральным продуктам: овощам (да побольше!), мясу, рыбе, кисломолочке. По возможности отказывайте себе во всяческих снеках, конфетах и прочих высококалорийных вкусняшках.

Сколько нам необходимо физической активности?

- Считается, что ежедневно мы должны проходить десять тысяч шагов. Это вполне доступно в обычной жизни и сжигает порядка 500 килокалорий, - говорит Евгений. - Так что, пока нам ещё разрешают выходить из дома, можно рано утром или вечером, когда улицы пусты, погулять час или хотя бы 30-40 минут быстрым шагом. Я ежедневно встаю в 5:30 и отправляюсь на часовую прогулку.

Необходимо тренироваться и дома. С утра делать зарядку, чтобы взбодриться и поддерживать кровоток в мышцах, советует фитнес-тренер:

- Полезна разминка, активные «потягушки» минут 10-15. Но, учитывая, что люди сидят дома, этого мало. Я рекомендую час физической активности ежедневно. Его можно разбить на несколько подходов, например, на три: утро, обед, вечер.

«Если вы в своей квартире, лягте на пол, три-четыре»

- Для домашнего фитнеса лучше всего подойдут упражнения, затрагивающие максимально крупные мышечные группы: мышцы ног, спины и груди, - рассказывает Евгений. - В элементарную тренировку войдут всего четыре-пять упражнений: приседания, отжимания, экстензия лёжа на животе (подъёмы верхней части тела), упражнения на мышцы кора (мускулы, поддерживающие позвоночник, таз и бёдра. – Ред.), например, скручивания на пресс из положения лёжа на спине. И ещё, конечно, кардиоупражнение. Для последнего могу предложить лёгкие прыжки: руки врозь - ноги врозь, руки по швам - ноги вместе. Каждое упражнение повторяем по двадцать раз.

Испробовали на себе упражнения, которые посоветовал выполнять тренер по фитнесу. Приседаем!Фото: Виктория ТУШКОВА

После этого нужно минуту-две отдышаться и проделать комплекс ещё пару-тройку раз. Если позволяет физическая форма, можно и больше.

Упражнения для пожилых людей

- Им вполне подойдёт старая добрая советская разминка: махи руками и ногами, неглубокие наклоны, ходьба на месте, вращательные движения руками, тазом, - советует Евгений Лебедев. - Все помнят, как делали когда-то разминку или утреннюю зарядку. А ещё - поменьше телевизора. Не понаслышке знаю, что чем больше смотрят телевизор пожилые люди, тем чаще у них скачет давление и тем хуже они себя чувствуют. Лучше вязать, читать, увлекать себя как-то, порадовать внука красивым рукодельным свитером, но не забывать двигаться.

Тем, кому тяжело заниматься физкультурой, Евгений советует выполнять несложное упражнение: положить колоду карт на стол в одной комнате и переносить по одной карте в другую комнату.

Это нехитрое действие обеспечит некоторую физическую нагрузку и двигательную активность.

Движение - жизнь

- Совершенно верно. Старайтесь максимально быть в движении, перемещаться по квартире, заниматься какими-то делами, - советует Евгений. - В противном случае малоподвижный образ жизни может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Регулярно проветривайте помещения. Из-за нехватки кислорода появляется сонливость и снижается активность.

Работают косые мышцы живота!Фото: Виктория ТУШКОВА

И напоследок фитнес-тренер Евгений Лебедев дал ещё одно наставление:

- Сегодня отличное время, когда у вас есть возможность заняться тем, чем вы давно мечтали: полезной кулинарией, йогой, изучением иностранного языка. Мыслите позитивно и развивайтесь!