Коротко и ясно: В Тверской области для борьбы с распространением коронавируса задействуют средства резервного фонда

31 марта в Твери прошло, похоже, самое короткое заседание правительства региона на моей памяти. Оно длилось всего полчаса. Журналисты, впервые, наблюдали за работой правительства не в пресс-центре, а из дома - по видеотрансляции. Всё из-за коронавируса. Естественно, главным вопросом повестки стал этот самый коронавирус. Вернее, меры противодействия заразе.

На заседании объявлено, что в регионе из резервного фонда областного правительства выделяются дополнительные деньги на закупку средств профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

Открывая заседание, губернатор Игорь Руденя кратко напомнил всем о задачах, которые в это сложное время поставил Президент Владимир Путин: увеличение в регионах запаса коек на для изоляции и лечения заболевших COVID-19, ввод новых центров для диагностики коронавируса, приобретение дополнительного медицинского оборудования и создание запаса лекарств.

– В Тверской области планируется закупить для наших медицинских учреждений более 40 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, реагенты и оснащение для лабораторий, – уточнил Игорь Руденя.

Как сообщила министр финансов Тверской области Марина Подтихова, на это выделяется более 149,4 млн рублей. Будет закуплено 46 аппаратов ИВЛ, а также пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационные кровати и другое медоборудование.

Добавим, что в регионе на базе 16 больниц создана госпитальная база для лечения заразившихся коронавирусом. Запланировано создание резервных коек. Всего – 795 инфекционных коек и 137 реанимационных.

Кроме того, региональному Министерству здравоохранения поручено проработать вопрос о перепрофилировании коек в крупных городах Верхневолжья – Ржеве, Кимрах, Вышневолоцком городском округе, Бологое.

Также напомним, что дни с 30 марта по 3 апреля, в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, объявлены в стране нерабочими с сохранением заработной платы «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Важно понимать, что это не время для праздных пикников и гуляний. Необходимо как можно реже выходить на улицу. Сидите дома и будьте здоровы!