«Поберегите нас, оставайтесь дома!»: Старшее поколение обращается к жителям Твери

То, что пожилые люди входят в особую группу риска при распространении коронавирусной инфекции, стало транслироваться почти сразу. Это уже позже появилась информация, что заболеть может каждый, независимо от возраста. Но у пожилых летальность наиболее высокая, поэтому их надо беречь особенно...

«Поберегите нас, оставайтесь дома!» - этими словами пожилые люди обращаются к молодым, чтобы, думая о себе, они не забывали и про их поколение.

Валентина Пузанова, 67 лет:

- Как только ввели режим изоляции, я перестала ездить в общественном транспорте. На работу меня привозят и отвозят, чему я очень рада. С завтрашнего дня начну работать на «удалёнке», дома меньше риска.

Подруги мои разделились на два лагеря. Кто-то ведет себя осторожно, переживает, сидит дома и детей не выпускает на улицу. А есть те, кому все равно. Но я к таким не отношусь. За продуктами выхожу, но нечасто, крупу, яйца куплю, а большего и не надо. Как правило, в магазин иду рано утром, чтобы было меньше людей. Дезинфекцию соблюдаю: на улицу выхожу в маске и перчатках. Народ, кстати, реагирует нормально. Приходя домой, первым делом снимаю перчатки, потом мою руки, стираю перчатки, затем протираю руки, ключи и ручки дверей дезинфицирующим раствором, бутылка которого у меня стоит при входе.

Мне сидеть дома несложно. Я могу читать и вязать, сейчас решила провести интернет, чтобы смотреть интернет-трансляции. Общаюсь с друзьями по телефону. Некоторые мои знакомые считают себя фаталистами: от судьбы не уйдешь. Но я думаю, и от самого человека многое зависит. Как говорится, посеешь характер - пожнешь судьбу.

Валентина Пузанова, 67 лет - На работу меня привозят и отвозят, чему я очень рада.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Валерий Степанников, 78 лет, 7 внуков:

- Сначала сомневался, но теперь сижу дома и никуда не хожу. У меня дети, внуки, надо о них думать в первую очередь. Беречь себя надо для внучков… На дачу пока не собираюсь, хорошо, что холодно. Но как потеплеет, потихоньку заберу своих курочек из Рамешек и осяду на карантин там.

На карантине мне сидеть нетрудно, времени даже не хватает. Квитанции вот разбираю за квартиру, смотрю интернет, чищу компьютер, дел много… Что касается продуктов, купил. Кашку вот овсяную варю. Перешел на двухразовое питание. Ем помалу и редко. Нет, не экономлю. Просто силы-то пока не трачу, а значит, и есть надо поменьше.

Валерий Степанников, 78 лет - Сначала сомневался, но теперь сижу дома и никуда не хожуФото: Ирина ТАРАСОВА

Ирина Успенская, журналист телерадиокомпании «Тверь», член Союза журналистов и кинематографии, ветеран труда, 78 лет:

- Вокруг меня очень много неприятных историй, ведь люди привыкли к мобильной жизни. И им приходится очень непросто. Сейчас самая важная проблема - психологическая. Но я всем своим знакомым советую воздержаться выходить из дома, с некоторыми даже приходится разговаривать подолгу, чтобы поняли. Пока есть такая государственная установка, а мы живем в государстве, надо ей следовать.

Что касается меня, то я живу одна и справляюсь со всем пока сама. Впрочем, мне ничего особенного не надо. И мусор сама вынесу, и продукты куплю. Однако свои 100 метров я соблюдаю. Тут уж, как говорится, судьба, я ведь трезво понимаю свою реальность. Главное - не передавать и не транслировать панику в окружающий мир. И сегодня в этом плане от нашего поколения очень многое зависит. Так что пытаемся сохранить спокойствие.

Нина Курочкина, дочь, две внучки, правнук, 68 лет:

- Сижу дома, никуда не выхожу. Продукты дети привезли. Единственное, выхожу гулять с собаками, но отхожу от дома не больше чем на сто метров.

Живу одна, но не грущу. Я вообще человек позитивный, не привыкла унывать. А тут мне еще и собаки помогают. Если нервничать - все равно же не поможет.

Нина Курочкина, 68 лет - Продукты дети привезли. Единственное, выхожу гулять с собакамиФото: Ирина ТАРАСОВА

Серафима Борова, 80 лет:

- Живу одна, сама все себе покупаю. Поэтому приходится выходить из дома. То хлеба надо, то лекарства себе найти. Сегодня вот моего от аритмии в аптеке не было. И стержень для авторучки так и не смогла купить, всё закрыто. Телевизор стараюсь особо не смотреть, уже всё про этот вирус поняла. Смысла нагнетать не вижу. Прорвемся!

Маргарита Жигулина, сын, внучка, два правнука, 78 лет:

- Стараюсь, конечно, дома сидеть. Но если что надо - иду в магазин. Не особо верю пока я в эту инфекцию. В Москве - да, там много больных, все закрыто, я вчера с внучкой разговаривала. У нас не так. Панике не поддаюсь, в общем.

Валентина Грибова, двое детей, два внука, 66 лет:

- Я дома сижу с субботы. Никуда не выхожу, даже с соседкой-пенсионеркой через дверь общаюсь. Паники никакой нет. С едой на время изоляции дети помогли, завезли. Я верю, что эти меры помогут сдержать распространение вируса. Так что всем, кому это сделать возможно, настоятельно рекомендую оставаться дома! Я не скучаю, человек самодостаточный, и ещё у меня огород - рассаду посадила. Жду начала дачного сезона.

Валентина Грибова - С едой на время изоляции дети помогли, завезлиФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА