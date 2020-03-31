Коронавирус в Тверской области, последние новости на 31 марта 2020 года: новых случаев заражения нет, двое — выздоровели, двое - на лечении

31 марта новых случаев заражения коронавирусом в Тверской области нет. Такие данные приводит в своём официальном сообщении Роспотребнадзор РФ.

Всего в регионе выявлено четверо заражённых коронавирусом. Двое из них - выписаны, двое - на лечении.

Всего же по данным ведомства в стране на сегодняшний день зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах. Победил инфекцию 121 человек.

31 марта на заседании правительства региона было заявлено:

- На борьбу с вирусом в Тверской области дополнительно потратят 149 млн рублей из резервного фонда. На эти деньги закупят 46 аппаратов ИВЛ, средства защиты и медикаменты для профилактики, диагностики и лечения коронавируса.

Также приобретут пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационные кровати и другое медицинское оборудование. В 16 учреждениях здравоохранения создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусом. Запланировано создание резервных коек: 795 – инфекционных,137 – реанимационных.

Напомним, что 27 марта двое из трех ранее инфицированных граждан успешно завершили лечение коронавируса. 37-летний мужчина и 35-летняя женщина, ранее прилетели из Доминиканы, они проходили терапию в Калининской районной клинической больнице.

С 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения, приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек, организаций общественного питания. Продолжают работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, все службы жизнеобеспечения.

Все, вернувшиеся из-за границы, должны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель и сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону «горячей линии» 8-800-333-93-72 .