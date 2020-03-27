2020-03-27T18:16:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусный дозор: корреспонденты «Комсомолки» вышли на улицы Твери, чтобы узнать, почему горожане не носят маски

А некоторые пожилые так вообще, чихать на вирус хотели
Татьяна РУМЯНЦЕВААлександр ЖМУЛИН
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Люди пока ведут себя довольно спокойно, паники не видноЛюди пока ведут себя довольно спокойно, паники не видноФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Количество зафиксированных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в России превысило 1000. Темпы роста зараженных, что ни говорите, пугают. Известно, что ещё немало человек ждёт результатов анализов. При этом в Твери и в целом в регионе, по официальным данным, за последние несколько дней, помимо трёх заболевших человек, новых случаев заражения не выявлено. «КП»-Тверь» решила проехаться по некоторым популярным местам прогулок горожан в областной столице и узнать у жителей, как они относятся к коронавирусу.

Первым на пути был Парк Победы. Сразу бросилось в глаза, что людей здесь немного, раньше явно больше гуляло. В основном в парке мы увидели мам с маленькими детьми и колясками, а также пожилых.

В парке Победы людей мало Фото: Александр ЖМУЛИН

В парке Победы людей малоФото: Александр ЖМУЛИН

На ближайшей к центральному входу скамейке отрешённо покуривал мужчина в возрасте.

– Я коронавируса не боюсь, – ответил он, представившись Сергеем Викторовичем.

– Как же не боитесь, посмотрите сколько людей в мире заболевает, сколько умирает, не страшно?

– Нет, я вообще думаю, что мы русские люди куда более закаленные, чем европейцы, – развил мысль Сергей Викторович.

– Меня поступающая информация о распространении коронавирусной инфекции очень смущает, да что там – вызывает большие опасения, – призналась проходившая мимо пожилая женщина с маленьким внуком.

Маски на ней не было.

– На самом деле у меня есть и маска, и антисептик для рук, это просто сейчас в парке сняла, народу то мало, я мои близкие принимаем меры предосторожности, уже не до шуток, – заверила она и добавила. – Мне жаль итальянцев. Я очень люблю Италию, бывала там в отпуске. Да и этой весной собиралась съездить, а вот как вышло. Беда.

Дальше на скамейке уютно расположились молодые мужчина и женщина, аппетитно разложив пиццу в коробке.

– Мы к коронавирусу относимся очень серьёзно, нас пугает то, что творится, – ответил за двоих мужчина. – Я уверен, что ситуация дальше будет только хуже. Пока относительно спокойно в Твери, еще наслаждаемся свежим воздухом. Но кроме парка уже стараемся особо по городу не гулять, только — на машине. Я считаю, что России нужны более жесткие меры касательно карантина.

В страхе перед Сovid-19 признались и две молодые мамы с колясками:

– Здесь мы гуляем без масок, потому что людей мало. Но вообще стараемся масками пользоваться. К счастью у нас был их запас из-за маленьких детей, потому что сейчас все знакомые говорят, что в аптеках масок нигде нет.

А вот пожилую пару на скамейки подальше, как выяснилось, коронавирус вообще не пугает.

– Да чепуха это всё, мы как жили, так и сейчас живём, и ходим, и ездим, где хотим, – бескомпромиссно заявила подслеповатая пенсионерка.

Одного мнения с пожилой парой оказались и три высоких старшеклассника, беззаботно гуляющих по бульвару Радищеву. Мы туда тоже заехали. – Коронавируса не боимся, масок не носим, руки только почаще моем и всё, – улыбаясь, сообщили парни.

Беззаботные школьники на бульваре Радишева Фото: Александр ЖМУЛИН

Беззаботные школьники на бульваре РадишеваФото: Александр ЖМУЛИН

Легкомысленно отозвалась на вопрос о короновирусе и девушка, делавшая селфи с памятником Михаилу Кругу. А старик на скамейке рядом просто отмахнулся, мол не до этого ему. Дай Бог, чтоб так оно и осталось…

А вот продавцов в магазинах ситуация нервирует. Некоторых сильно. Вчера знакомая рассказала, что в одном из небольших павильонов с продуктами (не будем говорить, в каком) её обслуживала продавщица во хмелю.

– Вы извините, страшно просто из-за этого коронавируса, будь он неладен, людей то много ходит. Уйти с работы тоже никак, деньги надо зарабатывать, вот и дезинфицируюсь водкой немного, может поможет, – поделилась продавщица.

Можно констатировать, что народу на улицах Твери стало всё таки меньше. Даже обычно оживленная Трёхсвятская немногочисленна. Однако людей в масках мало и внешне всё спокойно.

На бульваре Ногина жизнь также идёт своим чередом - весна, коронавируса не видать. Не видать и людей в масках- отдыхающие беспечно сидят на скамейках у памятника Калинину. Мамаши с детьми кучкуются возле лавочек.

Ан нет, из ДК Пролетарка выходят две дамы в масках, скрываются в аллее. И все...

Редкие люди в масках на бульваре Ногина Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Редкие люди в масках на бульваре НогинаФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На одной из лавочек сидят два сильно пьяных деда - один пытается встать и заваливается неподалёку от монумента Всесоюзному старосте. Лежит не шелохнётся. Ну лежит и лежит. Никто из отдыхающих и прохожих не обращает внимания... это я к тому, что на сострадание сограждан если что, можно не рассчитывать. Деда поднимает его приятель и оттаскивает на лавочку.

Мжчина упал, но коронавирус тут не причём Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Мжчина упал, но коронавирус тут не причёмФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Шумит рынок на бульваре Ногина. Все по местам торговцы. Все без масок. Почему? Смотрят на тебя как на волка - масок-то не купить, а если свою палатку свернуть - то жрать на что? Больше чем заразы люди бояться, что из-за карантина останутся без денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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