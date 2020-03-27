Управление образования администрации Твери: за качество дистанционного обучения отвечает школа

Планируется, что тверские школы с началом четвёртой учебной четверти перейдут на дистанционное обучение. Об этом «КП»-Тверь» сообщили в управлении образования администрации Твери. Основанием к принятию такого решения является эпидемическая обстановка в связи с распространением коронавируса COVID-19.

В связи с этим у родителей тверских школьников рождается много вопросов относительно того, как будет проходить обучение и кто ответственен за его качество. Мама ученика одной из школ города пожаловалась в редакцию «КП-Тверь»: в заявлении о переводе ребёнка на свободное посещение родителей обязали подписаться под пунктом о том, что ответственность за полученные знания ложится на их плечи. У родителей этот пункт вызвал сомнения, и они попросили «КП»-Тверь» разобраться в ситуации.

Так кто же отвечает за качество знаний, которые даются ребёнку дистанционно?

Формально необходимость предусмотреть всё для организации учебного процесса вне стен школ обозначена в Приказе Минпросвещения РФ от 17 марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ».

В частности, приказ оговаривает необходимость организовать взаимодействие между учениками и их педагогами исключительно в электронной среде. Для этого должны использоваться технологии электронного обучения.

При этом отдельно в приказе оговорено, что реализация образовательных программ должна обеспечиваться в полном объёме (пункт 1.3).

Управление образования администрации Твери, в свою очередь, на это поясняет следующее: «Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об образовании». К школьникам государством предъявляются одинаковые требования по освоению программы вне зависимости от того, занимаются они дистанционно или в стенах школы. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются образовательным учреждением традиционными методами: посредством очных контрольных и зачётов либо с использованием дистанционных технологий».

Дополнительно управление образования администрации Твери сообщило, что общеобразовательные учреждения несут ответственность за выполнение учебных программ по предметам в полном объёме.

Добавим также, что в Федеральном законе «Об образовании» сказано, что образовательная организация несёт ответственность за реализацию образовательных программ в соответствии с учебным планом и качество образования своих выпускников.

Вывод: за качество знаний, получаемых учеником дистанционно, несёт ответственность школа. Ученики, в свою очередь, обязаны добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять индивидуальный учебный план. Это также зафиксировано в законе.