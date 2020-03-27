Всепожирающая Москва выплевывает в Россию заразу: известный бизнесмен о распространении коронавируса в Тверской области

Как сдержать распространение коронавируса в Тверской области?- над этой проблемой бьются власти, спецслужбы, медики.

Пока в регионе подтверждён диагноз лишь у троих, однако межстоличное положение региона не даёт надежды на то, что зараза обойдёт Верхневолжье стороной.

Известный тверской предприниматель, генеральный директор Института регионального развития Павел Парамонов на своей странице в соцсети опубликовал пост, в котором высказался на тему распространения заразы.

В сообщении он пишет, что побывал в Калязине. Маленький провинциальный городок наводняется «москвичами» - номера машин приезжих с кодами региона «797», «799».

- Муравейник разбегается. «Зарядье» и красивые улицы никому не нужны когда зараза бродит где-то рядом. Даже, если эта зараза больше в голове, чем в реальности. Они несут эту заразу в Тверскую область. Москву необходимо было блокировать, посадить на карантин. Теперь же, практически с вероятностью 100%, эта зараза распространится по всему ЦФО. Это не паника. Простая констатация фактов. (...) Всепожирающая Москва выплевывает в Россию заразу, - считает Павел Парамонов.

Он уверен, что все карантинные меры необходимо соблюдать и критикует коллег-предпринимателей, которые отказываются от карантина:

- Если вирус будет серьезно распространяться, то никакой бизнес никому не будет нужен, в первую очередь, потому что, возможно, хозяин будет инфицирован. Но сейчас он не инфицирован и нельзя терять деньги.

В отличие от легкомысленных коллег, офис своей фирмы он закрыл на карантин на неделю, сотрудники распущены по домам.

В комментариях к посту одни пользователи поддерживают: изоляция мегаполиса необходима; другие укоряют автора за разжигание межрегиональной ненависти. А что вы думаете по этому поводу?