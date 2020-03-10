72 проекта – 120 миллиардов: планы по привлечению инвестиций в Тверскую область впечатляют

Губернатор Игорь Руденя начал заседание 10 марта с внушительных цифр: больше 50 проектов, 68 млрд рублей инвестиций, свыше 6000 созданных рабочих мест. Таковы достижения инвестиционной политики региона за последние четыре года. На ближайшие несколько лет – планы еще более масштабные.

– Наличие инвестиций показывает, в том числе, какой климат сложился в регионе, – заметил губернатор. – Это касается эффективности органов местного самоуправления, слаженности работы ведомств, ответственных за энергетику, дороги, транспорт, газификацию и другие направления, связанные с развитием бизнеса. Сегодня все эти показатели демонстрируют, что наша система вышла на совершенно новый, качественный уровень работы.

Игорь Руденя добавил, что в ближайшие четыре года Тверская область должна войти в пятерку лучших регионов ЦФО по объему привлеченных в экономику инвестиций.

О том, что конкретно запланировано, рассказал министр экономического развития Иван Егоров. Он сообщил, что через четыре года в Верхневолжье должно быть не менее 100 инвестпроектов во всех муницпалитетах.

Пока же в планах заявлено 72 с общим объемом инвестиций в 120 млрд рублей и более 20 тысяч потенциальных рабочих мест.

Инфографика: Борис Боронников

Этими инвестпроектами охвачено 19 мунициципалитетов. Львиная часть будет реализована в Твери — 28. Также среди лидеров по количеству проектов Ржев – девять, Конаково – семь, Кувшиново, Кимры и Удомля – по три.

Реализация этих проектов должна принести в бюджет региона миллиарды налоговых доходов и дать Верхневолжью больше 20 тысяч новых рабочих мест. Что интересно, больше всего – 9000 – в сфере туризма.

– В числе флагманских инвестпроектов – строительство мясоперерабатывающего комплекса, цеха по производству комбикормов и животноводческого комплекса в Бежецком и Сонковском районах, молочно-технических ферм и молокоперерабатывающего завода в Кашинском городском округе, создание кластера по производству дорожно-строительной и специальной техники в областной столице на базе «Тверского экскаватора», – перечислил министр.

Он также выделил проект АО «Автоваз» по строительству огромного логистического комплекса по хранению автозапчастей в Калининском районе. Его планируют открыть уже в следующем году. От региона требуется построить дорогу длиной почти 800 метров, а также подвести коммунальные сети и обеспечить электроснабжение.

Иван Егоров говорил, какая мощная система мер господдержки для инвесторов действует в регионе. К примеру, напомнил о нулевом налоге на имущество на 5 лет для резидентов инновационно-промышленных парков и экотехнопарков, предоставлении земельных участков в аренду без торгов, региональном сопровождении проектов по принципу «одного окна».

Также министр сообщил о внедрении новой меры поддержки – «промышленной ипотеки». Речь идёт о предоставлении займов (20-80 млн рублей на 10 лет при ставке в 1%) на строительство промышленных сооружений — заводов, фабрик и т. д.

А в это время

В регионе создаются новые площадки – индустриальный парк «Боровлево-3», особая экономическая зона «Эммаусс». Развивается промплощадка «Лазурная». Начата работа по созданию промпарков в Бологом, Нелидове и Ржеве.