В парке Победы Твери двое мужчин задержали вандалов, разрисовывавших экстрим-площадку

Рисовать на стенах и заборах - плохо! Знает это каждый. Но вандалов общеизвестные нормы морали не останавливают. И чаще всего любители испортить городское имущество остаются безнаказанными: не пойман - не вор. Но не в этот раз.

Вечером 9 марта тверской предприниматель Григорий Смирнов и его друг Пётр Костюкович «ковырялись» с машиной - давали кое-какой ремонт «Газельке», припаркованной около парка Победы. Вдруг услышали подозрительный звук: будто из баллончика что-то красят.

- Пошли на звук, проверить, увидели троих ребят на экстрим-площадке, расположенной на территории парка. Двое стояли, один, на корточках, малевал какие-то надписи белой краской на рампе для скейтбордистов, - рассказал «КП»-Тверь» Григорий.

Герой публикации Григорий Смирнов. Фото из личного архива.

Мужчины подошли к парням и поинтересовались, зачем те портят общественное имущество. Ребята не смутились. «Хочется. Стиль жизни!» - был дан ответ. Но что это за стиль такой - гадить, где живёшь, молодёжь внятно объяснить не смогла.

- Один из парней начал себя вести вызывающе, достал перцовый баллончик. Я тем временем в полицию стал звонить, - продолжает Григорий.

Парни, похоже, всерьёз не верили, что за ними приедут стражи порядка, особого беспокойства не проявляли.

- Одного нам удалось задержать ещё до приезда полицейских. Силу мы не применяли, он сам не сопротивлялся, стоял добровольно, пытался с нами договориться: мол, расписку напишу, что смою всё, что нарисовал, - говорит Григорий. - Но нам расписка не нужна. А нужно, чтобы город чистым был.

Когда подъехал патруль, остальные парни тут же дали дёру. Пётр Костюкович остался караулить «пленного», а Григорий с полицейскими побежал ловить его товарищей. Одного поймали, другому повезло смыться.

Подобным «декором» на экстрим-площадке может похвастаться почти каждая рампа.Фото: Виктория ТУШКОВА

По словам Григория, стражи порядка усадили уличных художников в машину культурно, вежливо. Повезли в отделение. Полиция по вызову, кстати, приехала очень быстро: насколько запомнил Григорий, минут через пять-семь после вызова.

В Управлении МВД по Тверской области «КП»-Тверь» произошедшее подтвердили. Оказалось, что парни уже совершеннолетние, обоим по 19 лет.

- Вот именно, что не дети уже! - возмущается Григорий. - Сколько можно? Реально хорошую площадку обустроили, а они портят! У меня машина всего сутки успела там простоять, так и на ней что-то начирикали…

В «Дирекции парков» говорят, что вандализм в парках - очень частое явление.

- Рисуют, «художники», - подтвердил управляющий парком Победы Андрей Лебедев, - смывать всё это за ними не успеваем!

Тем временем наших вандалов-неудачников, кроме малоприятной поездки в отделение, вполне мог ждать ещё и штраф в пятьсот рублей. А в случае, если действия подобных им "художников" квалифицируют как мелкое хулиганство, то и 15 суток ареста. Но на этот раз ребят, что называется, пронесло. Как стало известно «КП»-Тверь», что их решили простить и дело не заводить. Что до надписи, то с ней поступят как обычно - смоют или закрасят.

Холстом может быть всё - и детская площадка...Фото: Виктория ТУШКОВА