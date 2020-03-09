2020-03-09T16:25:41+03:00
Общество

Как молодой семье в Тверской области получить выплату на частичное погашение ипотеки

«КП»-Тверь» объясняет, кто имеет право на эти деньги и как их получить
Виктория ТУШКОВА
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Выплата поможет погасить ипотеку быстрее, но право на неё имеют не все семьи.Выплата поможет погасить ипотеку быстрее, но право на неё имеют не все семьи.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Молодые семьи из Тверской области могут получить выплату для частичного погашения ипотечного кредита. Об этом сообщило региональное правительство.

Чтобы воспользоваться данной возможностью, до 1 апреля необходимо собрать и подать в областной комитет по делам молодёжи пакет документов. И если вы узнали об этой выплате только что, оформить её в этом году уже не получится.

Дело в том, что с вас потребуют выписку из Единого государственного реестра недвижимости, которую необходимо получить не менее чем за месяц до подачи бумаг на оформление выплаты. Но тем, кто планирует получить выплату в будущем году, мы расскажем, как это сделать.

Выплата на частичное погашение ипотечного кредита - это одна из мер социальной поддержки молодых семей в рамках нацпроекта «Демография». Выплата фиксированного размера - 200 000 рублей, и получить её можно один раз. Рассчитывать на неё могут молодые семьи с маленьким ребёнком, имеющие непогашенную ипотеку.

«КП»-Тверь» собрала полную информацию о том, кто может получить такую поддержку и как это сделать.

Что значит «молодая семья»?

Молодой семьёй в контексте данной меры соцподдержки считается семья, где как минимум одному из родителей не исполнилось 25 лет. В программе может участвовать и неполная семья, где маме (папе) нет 25.

Каким условиям должна отвечать молодая семья, чтобы получить выплату?

Родители должны быть гражданами России и иметь постоянную регистрацию в Тверской области не менее пяти лет к моменту подачи заявления на выплату.

Семья должна иметь непогашенный ипотечный кредит. Если семья полная, кредит должен быть взятым в совместном браке.

Ребёнок (рождённый в семье или усыновлённый) должен появиться во время действия договора ипотечного кредитования. Если речь идёт о полной семье и рождённом (не усыновлённом) ребёнке, то малыш у мамы и папы должен быть общим.

Какой ипотечный кредит попадает под условия такой меры соцподдержки?

Жильё с помощью ипотечного кредита должно быть приобретено по договору купли-продажи, договору участия в долевом строительстве или договору об уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве.

Приобретённое жильё должно находиться в Тверской области. Ипотечный кредит должен быть оформлен до рождения или усыновления ребёнка.

Размер ипотечного жилищного кредита должен составлять не менее 70% стоимости приобретаемого жилья.

Сумма задолженности по ипотеке на момент подачи документов о предоставлении социальной выплаты должна быть не менее 200 000 рублей. В сумму задолженности включаются как задолженность по основному долгу, так и проценты по кредиту.

На кого можно оформить выплату?

Заявителем на выплату будет тот из родителей, на счёт которого банк, предоставивший ипотечный кредит, перечислил деньги по договору ипотечного жилищного кредита.

Какие документы нужно собрать?

1. Заявление. Чтобы его заполнить, понадобятся паспортные данные обоих супругов и банковские реквизиты: счёт кредитной организации, наименование банка, корреспондентский счёт, БИК, ИНН/КПП.

2. Копии всех заполненных страниц паспортов обоих супругов.

3. Копию свидетельства о браке (при наличии регистрации брака).

4. Копию свидетельства о рождении ребёнка или свидетельства об усыновлении.

5. Копию договора ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья, являющегося обеспечением исполнения обязательств по данному договору.

6. Копию документа, подтверждающего выдачу ипотечного жилищного кредита (это может быть расходный кассовый ордер, мемориальный ордер или банковский ордер). Копия должна быть заверена кредитной организацией.

7. Справку о наличии задолженности по ипотечному жилищному кредиту (включая сумму задолженности по основному долгу и процентам по кредиту). Справка выдаётся банком, предоставившим ипотеку на приобретение жилья. Документ нужно получить не ранее чем за 10 календарных дней до дня подачи документов.

8. В случае переуступки прав требования по ипотечному жилищному кредиту другому банку необходима справка о наличии задолженности по данному кредиту, заверенная банком, к которому перешли права требования. Справку также получают не ранее чем за 10 календарных дней до дня подачи документов. Сюда же необходимо приложить документ, подтверждающий передачу прав требования по ипотечному кредиту.

9. Копию договора купли-продажи (или договора участия в долевом строительстве, или договора об уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве). Документ должен содержать подписи сторон и специальную регистрационную надпись.

10. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости, выданную не менее чем за один месяц до представления документов.

Куда нести документы и кому задавать вопросы?

И с тем и с другим обращайтесь в отдел организационно-методической работы Комитета по делам молодёжи Тверской области. В отделе есть приёмные дни: вторник (с 10:00 до 16:00) и четверг (с 14:00 до 18:00).

На приём для подачи пакета документов необходимо предварительно записаться по телефонам: (4822) 34-58-30 и 35-86-32. По этим же телефонам можно задать уточняющие вопросы.

Адрес: Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, офис 214.

ИСТОЧНИК KP.RU

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