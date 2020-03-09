Красное – сделано, синее – сделают: на карте ремонта дорог Твери остались «белые пятна»

«Пересечение Волоколамки-Фадеева, в сторону центра-ЯМИЩЕ с колодцем,будьте внимательны,аккуратны!» - Это предупреждение недавно появилась в одном из популярных тверских интернет-пабликов. И подобные замечания или жалобы на удручающее состояние дорог в городе далеко не редкость. Своеобразным «ответом» на них можно расценивать интерактивную карту дорожного ремонта в столице Верхневолжья.

Её недавно опубликовала городская администрация на своем официальном сайте. Здесь красные и синие линие. Красным - участки ремонтов прошлого года, синим — те, что стоят в планах на 2020-й. Речь идёт об уличных трассах, которые будут приводить в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Синим отмечено более 40 участков улично-дорожной сети.

- Общая длина запланированных к ремонту участков равняется составляет более 61,5 километров, - не так давно рассказали в официальном релизе городские власти.

Однако невооруженным взглядом видно, что не все проблемные участки дорог, на которые в пабликах указывают горожане, посинели на карте.

К примеру, разбитый отрезок улицы Коминтерна ближе к Бурашевскому путепроводами в планах ремонта не значится... Так что, похоже, в 2020 году на безопасность и качество на этом участке рассчитывать не приходится.

Добавим, что не помешало бы создать интерактивную карту ремонта дорог и для всего региона. Из районов ведь также доносится хор нелестных отзывов об автотрассах:

«Водители!!! Будьте осторожней на вьезде в Максатиху, со стороны Твери!!! У третьей, закрытой заправки (возле вьезда в лесхоз), огромная яма!!! Сегодня насчитал пять пробитых колес с погнутыми дисками!!! Будте аккуратней!!!».

«Трасса Торжок - Осташков. Начиная с 70-го километра, если ориентироваться по столбикам со стороны Торжка. Дороги НЕТ. Не пытайтесь ехать быстрее 30 км/ч. Даже на машине вроде Ленд Крузера - оставите колёса напрочь. Мы на крузаке почти оставили».

«Трасса Кувшиново-Осташков, 75 км. Едем практически по обочине, 20 км/ч».

ВАЖНО!

Участки, которые, судя по карте, планируется отремонтировать в Твери в 2020 году:

Заволжский район

Третьяковский переулок – 830 м, ул. Маяковского – 2 км, ул. Хрустальная (проезд от ул. Дачная до дороги на подстанцию в районе ул. Г. Димитрова) – 4 км, ул. Шишкова - ул. Старобежецкая – 2 км, Сахаровское ш. - ул. М.Василевского – 7 км, наб. реки Иртыша – 210 м, ул. Комарова – 460 м, ул.Оборонная – 450 м, Комсомольский проспект – 160 м, Петербурское шоссе – 3 км, ул. Новая Заря - Затверецкий бульвар – 2 км, ул. Фрунзе – 2 км, проезд от ул. Туполева - пос. 1 мая – 3 км, ул. Пржевальского – 1 км, ул.Веселова - Перекопский пер. – 2 км, ул. Э. Тельмана ( пересечение с ул. Г. Димитрова до ул. Производственная) – 1 км, ул. 26 июня - пер. 1-й Вагонников – 850 м, ул.Кольцевая – 2 км.

Центральный район

Степана Разина – 1 км, ул. В. Новгорода – 680 м, Подход правобережный к Восточному мосту – 610 м.

Московский район

ул. 15 лет Октября – 610 м, ул. 15 лет Октября – 1 км, проезд в п. Химинститута – 650 м, проезд от Московского шоссе до СТ в п. Химинститута – 830 м, проезд от Московского шоссе и уличная сеть в пос. Элеватор – 4 км, ул. Склизкова – 800м, ул. Склизкова – 800м, Волжский проезд – 450 м, ул. Южная – 1 км, ул. Стартовая - ул. Новгородская – 1 км, ул. Лётное поле – 550 м, ул. Тургенева – 2 км, Межквартальный проезд (от Октябрьского проспекта до ул. Левитана) – 1 км, ул. Озёрная – 1 км, ул. Ротмистрова – 1 км, ул. Московская – 1 км, ул. Т. Ильиной – 1 км.

Пролетарский район

ул. Громова – 2 км, ул. Коминтерна – 630 м (часть в Московском районе), ул. К. Заслонова – 790 м, ул. Складская - ул. Кирьянова – 1 км, ул. Карбышева – 790 м, ул. Светлая – 1 км, ул. Л.Чайкиной – 390 м, ул. Академическая – 1 км, ул. 1-я Республиканская – 780 м, ул. Е. Пичугина – 890 м.