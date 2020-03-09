Ужасное состояние дороги на улице Коминтерна в Твери пугает водителей, но не власти

Вообще, у меня машина большая, и ездок я неплохой, но струхнула, когда мой железный конь-джип дал сильный крен на левый бок. Удар о край глубоченной подводной ямы...

Только бы не стойка… Впереди меня нырял-выныривал, переваливаясь с боку на бок, синенький ЛиАЗ «Транспорта Верхневолжья». В огромных лужах-морях маяками чернели автомобильные камеры: какие-то доброхоты обозначили самые глубокие места. Так, кувыркаясь, срезая по обочинам, гуськом с другими собратьями по несчастью преодолеваем полосу препятствий - самый ужасный участок на Коминтерна у Бурашевского путепровода (Крупский мост). Ближе к середине дороги становится ровнее, а уж к Октябрьскому путепроводу и вовсе жить можно.

Вылезаю из авто - надо же этот дорожный ад сфотографировать...

- А где этот ужас можно будет посмотреть? - кричит мне водитель проезжающей фуры.

- Не насмотрелись что ли, пока ехали? - парируют владельцы оптовых складиков-ларьков, что неподалеку. В общем, всё это лирика, но на Коминтерна дорога сейчас действительно в ужасном состоянии. Страдают и водители, разбивающие свои авто в лужах, и владельцы складов - к ним не подъехать (кстати, коммерсанты-мелкие оптовики, сидящие здесь еще с 90-х годов прошлого века, периодически куски дороги рядом со своими точками пытаются латать).

Общественный транспорт лавирует между ямами и лужами.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Страдают пассажиры городского транспорта - попробуй уцелей на такой полосе препятствий; скрипят синенькие ЛиАЗы «Транспорта Верхневолжья», например № 33 и № 15.

- А будет ли ремонт дороги на Коминтерна в этом году?

В администрации Твери нам порекомендовали заглянуть на их официальный сайт, где размещена подробная карта ремонта дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы заглянули: ремонта в этом году не ожидается.

В горадминистрации также пояснили: на Коминтерна в текущем сезоне планируется ямочный ремонт, далее будет проработан вопрос проведения текущего ремонта в ближайшей перспективе.

Так что мужаемся, дорогие тверские автомобилисты. Постим фоточки и возмущаемся в соцсетях - может, сдюжим вместе, и отремонтируют дорогу.

Дорога слилась с обочинами - везде лужи и ямы.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА