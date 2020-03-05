Сергей Голубев принял участие в заседании Совета законодателей ЦФО

По мнению участников заседания, в Послании Президента были предельно чётко обозначены социальные, экономические и технологические вопросы, решение которых в ближайшем будущем станет приоритетом в работе органов власти всех уровней.

Часть инициатив должна быть реализована на уровне субъектов, в частности, это касается обеспечения горячим питанием всех учеников младших классов. В Тверской области это уже работает с 2007-го года.

В сфере здравоохранения в 2020 году в полном объеме необходимо завершить развертывание фельдшерско-акушерских пунктов. У специалистов на местах должна быть возможность своевременно оказывать помощь людям.

К 2024 году все уровни здравоохранения должны быть обеспечены специалистами, приоритетно - первичное звено.

Что касается ФАПов, то задачу по развертыванию сети фельдшерско-акушерских пунктов Президент Владимир Путин поставил в Послании Федеральному собранию в 2018 году. На тот момент программа по установке подобных модульных конструкций в Тверской области уже действовала и в том же 2018-м в регионе был установлен 61 ФАП. В 2020 году новые фельдшерско-акушерские пункты появятся еще в 15 муниципальных образованиях Тверской области.

Среди вопросов повестки дня заседания Совета законодателей ЦФО особое место заняла подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Одним из основных событий станет открытие Мемориала Советскому солдату в Ржевском районе.

- Это будет Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны, он создаётся по инициативе ветеранов. Множество людей поддержало строительство, оно сейчас близится к завершению и я приглашаю всех своих коллег приехать на открытие этого памятника, - обратился к участникам Совета председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.