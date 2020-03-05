99% красоты: Игорь Руденя поздравил сотрудниц Тверской областной библиотеки с праздником

К приезду губернатора Игоря Рудени в библиотеке накрыли праздничный стол с угощениями. Накрыли не где-нибудь, а в отделе деловой информации. Мол, визит главы региона хоть и связан с предстоящим женским праздником, но все же официальный. За столом Игоря Руденю ждали немного принарядившиеся библиотекари — естественно все женщины. А их дожидались сокрытые на время желтые тюльпаны...

– У нас сегодня работает 140 представительниц прекрасного пола, собственно 99% коллектива библиотеки – это женщины, – сообщила между тем журналистам директор библиотеки Светлана Мальдова.

Многие из них отдали библиотеке не одно десятилетие жизни.

– Я уже 40 лет здесь работаю, – сказала нам хозяйка, а вернее главный библиотекарь отдела деловой информации Людмила Соколова. – Библиотекарь – это чудесная профессия. К нам люди идут только за хорошим — за книгой.

Игоря Руденю перед входом в отдел встретил плакат с надписью «Женщине дорогу!». Так называется выставка, которую в библиотеке подготовили к 150-летию основания в Твери женской учительской школы Павла Максимовича. Губернатору экспозиция понравилась.

Кукольная инсталляция - класс женской школы Максимовича.Фото: Александр ЖМУЛИН

Игорь Руденя немного задержался у старинных фото, улыбнулся на кукольные инсталляции.

– О, это же чернильная, вернее перьевая ручка, – вдруг воскликнул глава региона.

– Да, это музейный экспонат, ручка XIX века, – отреагировала Светлана Мальдова.

– Благодаря вашей работе Тверская область обладает настоящим сокровищем, – немногим позже уже обращался Игорь Руденя к милым библиотекарям. – Школьники и студенты, краеведы и учёные, просто увлечённые чтением люди – для многих это здание является вторым домом. Хочу поблагодарить вас за любовь к своей работе, за продолжение традиций просвещения в нашей стране.

Светлана Мальдова в ответ рассказала губернатору о реализуемом библиотекой проекте «Непереизданная история подвига Советского солдата на страницах газет Тверской области 1941-1945 гг.».

– Проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Будут отреставрированы оригиналы документов, книг, газет и журналов военного времени, а также созданы их цифровые копии. Мы хотим, чтобы они были известны нынешнему поколению и доступны следующим, — пояснила директор библиотеки.

Подлинные газеты военных лет.Фото: Александр ЖМУЛИН

В итоге в «Горьковке» будет организована выставка подлинных газет военных лет. Открытие запланировано на 8 мая 2020 года. Игорь Руденя предположил, что в будущем у библиотеки есть хорошие перспективы для сотрудничества с филиалом московского Музея Победы, который откроют на Ржевском мемориале Советскому солдату.

Губернатор также поговорил с библиотекарями о комплектовании книжных фондов, приобретении оборудования для реставрации книг. И конечно, поздравил с 8 марта. Сказал много теплых слов.

– Побольше вам радости, – пожелал милым женщинам Игорь Руденя. – Желаю вам, чтобы мы, мужчины, всегда были для вас вдохновением…

Сотрудницам библиотеки подарили по букету красивых желтых тюльпанов.

Однако на этом визит не закончился. Игорь Руденя бегло осмотрел фасад библиотеки и дал ряд поручений по ремонту. Глава региона отметил: это одно из видовых зданий центра города, поэтому особенно важно привести его в порядок.