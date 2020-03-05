2020-03-05T20:29:21+03:00
Общество

99% красоты: Игорь Руденя поздравил сотрудниц Тверской областной библиотеки с праздником

Глава региона выбрал прекрасный повод для своего первого посещения «Горьковки»
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Губернатор пожелал милым библиотекарям побольше радости. Фото: ПТОГубернатор пожелал милым библиотекарям побольше радости. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

К приезду губернатора Игоря Рудени в библиотеке накрыли праздничный стол с угощениями. Накрыли не где-нибудь, а в отделе деловой информации. Мол, визит главы региона хоть и связан с предстоящим женским праздником, но все же официальный. За столом Игоря Руденю ждали немного принарядившиеся библиотекари — естественно все женщины. А их дожидались сокрытые на время желтые тюльпаны...

– У нас сегодня работает 140 представительниц прекрасного пола, собственно 99% коллектива библиотеки – это женщины, – сообщила между тем журналистам директор библиотеки Светлана Мальдова.

Многие из них отдали библиотеке не одно десятилетие жизни.

– Я уже 40 лет здесь работаю, – сказала нам хозяйка, а вернее главный библиотекарь отдела деловой информации Людмила Соколова. – Библиотекарь – это чудесная профессия. К нам люди идут только за хорошим — за книгой.

Игоря Руденю перед входом в отдел встретил плакат с надписью «Женщине дорогу!». Так называется выставка, которую в библиотеке подготовили к 150-летию основания в Твери женской учительской школы Павла Максимовича. Губернатору экспозиция понравилась.

Кукольная инсталляция - класс женской школы Максимовича. Фото: Александр ЖМУЛИН

Кукольная инсталляция - класс женской школы Максимовича.Фото: Александр ЖМУЛИН

Игорь Руденя немного задержался у старинных фото, улыбнулся на кукольные инсталляции.

– О, это же чернильная, вернее перьевая ручка, – вдруг воскликнул глава региона.

– Да, это музейный экспонат, ручка XIX века, – отреагировала Светлана Мальдова.

– Благодаря вашей работе Тверская область обладает настоящим сокровищем, – немногим позже уже обращался Игорь Руденя к милым библиотекарям. – Школьники и студенты, краеведы и учёные, просто увлечённые чтением люди – для многих это здание является вторым домом. Хочу поблагодарить вас за любовь к своей работе, за продолжение традиций просвещения в нашей стране.

Светлана Мальдова в ответ рассказала губернатору о реализуемом библиотекой проекте «Непереизданная история подвига Советского солдата на страницах газет Тверской области 1941-1945 гг.».

– Проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Будут отреставрированы оригиналы документов, книг, газет и журналов военного времени, а также созданы их цифровые копии. Мы хотим, чтобы они были известны нынешнему поколению и доступны следующим, — пояснила директор библиотеки.

Подлинные газеты военных лет. Фото: Александр ЖМУЛИН

Подлинные газеты военных лет.Фото: Александр ЖМУЛИН

В итоге в «Горьковке» будет организована выставка подлинных газет военных лет. Открытие запланировано на 8 мая 2020 года. Игорь Руденя предположил, что в будущем у библиотеки есть хорошие перспективы для сотрудничества с филиалом московского Музея Победы, который откроют на Ржевском мемориале Советскому солдату.

Губернатор также поговорил с библиотекарями о комплектовании книжных фондов, приобретении оборудования для реставрации книг. И конечно, поздравил с 8 марта. Сказал много теплых слов.

– Побольше вам радости, – пожелал милым женщинам Игорь Руденя. – Желаю вам, чтобы мы, мужчины, всегда были для вас вдохновением…

Сотрудницам библиотеки подарили по букету красивых желтых тюльпанов.

Однако на этом визит не закончился. Игорь Руденя бегло осмотрел фасад библиотеки и дал ряд поручений по ремонту. Глава региона отметил: это одно из видовых зданий центра города, поэтому особенно важно привести его в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Двух жителей Твери будут судить за незаконный сбыт наркотиков
Сыр с антибиотиками производили в Тверской области
Жительница Тверской области оштрафована за пост в соцсети
Администрация Твери готовится к ремонтной кампании в детских садах и школах
В массовом ДТП на улице Горького в Твери пострадал один человек
За Волгой в Твери столкнулись семь машин, движение по улице Горького затруднено
В Тверской области планируют создавать семейные центры
В Твери состоится презентация романа, написанного по реальным событиям, происходившим в Тверской губернии
В исправительной колонии в Тверской области появилось помещение, где осуждённые могут провести отпуск
В Тверской области суд заблокировал сайт по продаже военных билетов
В Бологое Тверской области мужчина обналичил чужую банковскую карту
Житель Твери поблагодарил сотрудников ДПС за оперативную помощь
В праздничные выходные изменится график выплаты пенсий в Тверской области
8 марта в Городском саду Твери гостей ждут мастер-классы и праздничный концерт
За публичные призывы к экстремизму задержан житель Твери
Из-за новой семьи житель Тверской области отказался платить алименты ребенку
Инженер и страховой агент организовали под Тверью нарколабораторию по производству синтетического наркотика
В Тверской области у беспомощного инвалида украли все сбережения
Игорь Руденя в рейтинге АПЭК приблизился к группе глав регионов с очень сильным влиянием
Одеждой и обувью "мировых брендов" нелегально торговали в Твери
На озере в Тверской области двое мужчин опрокинулись на вездеходе
Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы в ДТП в Тверской области
В Твери женщина получила травмы в автобусе