8 марта на Тверь прольётся апрельский дождь

Переболев в пятницу сыростью, ветром и обильными дождями, на выходных тверская погода пойдёт на поправку, а атмосферное давление стабилизируется у отметки 746 мм рт. ст.

- В субботу осадков станет меньше и небо иногда будет проясняться. Температура днём подрастёт до +8...+9 градусов. Ветер, дувший с востока, поменяется на южный, и к праздничному воскресенью распогодится ещё сильнее, - пообещала доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В женский день 8 Марта осадки тоже будут, но праздничного настроения подпортить не должны: дожди планируются не сильные и моросить будут локально. Зато в остальном это настоящий конец апреля! Днём, когда выглянет солнце, температура поднимется до +10, а может, и выше.

Температура начала следующей недели тоже выше нормы: +7 днём и +2 ночью. Небольшие дожди продолжат увлажнять землю и сбивать остатки снега.

Кстати, в тёплую погоду и при влажном воздухе мы гораздо лучше воспринимаем запахи. А значит, 8 марта будет наполнено ароматами цветов, которыми наверняка кавалеры одарят своих дам со всей щедростью. Вот и тверские цветочники, войдя в положение наших мужчин, решили цены к восьмому марта не задирать. Подробнее о том, во сколько обойдётся вам праздничный букет, читайте здесь!