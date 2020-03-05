В Твери за шесть лет отремонтируют более 265 км городских дорог

В Твери в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в период с 2019 по 2024 год отремонтируют более 265 км дорог. В настоящее время администрация города ведет подготовку документации для проведения конкурентных процедур по отбору подрядчиков для проведения ремонтной кампании-2020.

Напомним, что в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Твери были отремонтированы 27 участков дорог протяжённостью свыше 35,6 километров. Общая протяжённость объектов, планируемых к ремонту в рамках приоритетного проекта в 2020 году, составляет более 61,5 километров.

- С завершением зимнего сезона специалистами администрации города Твери производится обследование улично-дорожной сети, планируемой к ремонтам, организуются выездные совещания на объектах, параллельно ведётся подготовка к проведению конкурентных процедур. Размещение заявок на отбор подрядчиков запланировано до конца марта, планируемые сроки заключения контрактов – середина апреля, - поясняют в горадминистрации.

Фото: администрация Твери

Следует отметить, что в последние годы работы по ремонту дорог ведутся системно. Отремонтированные дороги создают связи внутри районов города и между районами, новые участки ремонта привязываются к уже отремонтированным дорогам для создания единой качественной улично-дорожной сети. Значительные средства закладываются не только на ремонт улиц, но и на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

– Самое главное обеспечить комплексность и полноту выполнения работ, – поставил задачу на совещании о дорожных работах 2020 года губернатор Тверской области Игорь Руденя. – Важно не просто заасфальтировать, поменять покрытие, но обеспечить безопасность дорожного движения, включая освещение, ограждения, разметку, светофорное регулирование. Также нужно посмотреть, что необходимо сделать по транспортной доступности – это остановки, разъезды, перекрёстки. И очень большой запрос у населения на приведение в порядок тротуаров.

В соответствии с поручением губернатора и запросом жителей в 2020 году ремонту тротуаров будет уделено повышенное внимание. В программу включён ремонт тротуаров на 15 объектах с наибольшим пешеходным трафиком и неудовлетворительным состоянием асфальтового покрытия. Всего же в Твери в 2020 году планируется отремонтировать 46 объектов улично-дорожной сети.

В Заволжском районе города в программу ремонта вошло 18 объектов общей протяжённостью 31,8 километра. В первую очередь здесь следует отметить ремонт Петербургского шоссе от Петербургской заставы до «Горбатого моста», Сахаровского шоссе по всей его длине, продолжения улицы Хрустальной (проезда от улицы Дачная в сторону ТЭЦ-3) и улицы Георгия Димитрова, а также проезда в сторону зоны отдыха «Карьеры» (через деревню Старая Константиновка и посёлок 1 мая до границы города).

Кроме того, в Заволжье будут отремонтированы улицы 26 июня, Веселова, Кольцевая, Комарова, Маяковского, Набережная реки Иртыша, Новая Заря, Оборонная, Пржевальского, Старобежецкая, Фрунзе, Эрнста Тельмана, Шишкова, Затверецкий бульвар, переулки 1-й Вагонников, Перекопский и Третьяковский, а также участок Комсомольского проспекта от Нового Волжского моста до поворота на улицу Горького.

В Московском районе ремонтные работы предполагается провести на 14 объектах протяжённостью 16,9 километра. Здесь планируется наибольший объём работ на улицах, расположенных в отдалённых микрорайонах города. Это дорожная сеть посёлков Элеватор (проезд от Московского шоссе, улицы Восточная и Центральная, 1-й, 2-й и 3-й переулки) и Химинститута (проезд от Московского шоссе до Калининской центральной районной больницы, а также внутри посёлка вдоль ДК «Синтетик», поликлиники и детского сада). В «Южном-Д» отремонтируют улицы Лётное поле, Новгородскую и Стартовую, в посёлке имени Крупской – улицы Тургенева и Южная, а в самом «Южном» – межквартальный проезд от улиц Левитана до Октябрьского проспекта, проходящий сразу мимо трёх образовательных учреждений – гимназии № 44, школ № 45 и 48. Кроме того, ремонт в этом году ждёт улицы 15 лет Октября, Московская, Озёрная, Ротмистрова, Тамары Ильиной, а также правобережный подъезд к Восточному мосту.

Крупнейшим из 9 объектов Пролетарского района станет улица Громова, на которой сейчас идёт строительство нового комплекса зданий Тверского суворовского военного училища. Всего же в районе будет отремонтировано 9,3 километра дорожного покрытия на улицах 1-я Республиканская, Академическая, Евгения Пичугина, Карбышева, Кирьянова, Константина Заслонова, Лизы Чайкиной, Светлая и Складская.

В Центральном районе в перечень включены участки улиц Вольного Новгорода, Коминтерна, Склизкова, Волжский проезд, набережной Степана Разина – 5 объектов протяжённостью 3,4 километра.

Интерактивная карта ремонта тверских дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: http://bit.do/dorogi2020.