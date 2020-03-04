В Твери подвели итоги рейтингового голосования по благоустройству

4 марта в Твери прошло заседание комиссии по отбору общественных зон для включения в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».

- На мероприятии были подведены итоги рейтингового голосования, по итогам которого определяются территории, которые будут благоустроены в рамках программы в 2021 году в первоочередном порядке, - поясняют в горадминистрации.

Голосование шло на сайте администрации Твери в течение недели – с 21 по 28 февраля. Принять в нем участие могли все желающие. В этом году на суд горожан был выставлен перечень из 15 общественных зон во всех районах Твери, сформированный на основании предложений жителей. В него вошли такие территории, как Тверская площадь (сквер у памятника Салтыкову-Щедрину), проспект Чайковского (от здания Геофизики до ул. Коминтерна), Театральная площадь, улица Трехсвятская, набережная Афанасия Никитина (от Нового моста до Речного вокзала), улица Хромова (в районе застройки МЖК), улица Благоева (на пересечении с улицей Горького), бульвар Гусева (от улицы Королева до улицы Можайского), Смоленский переулок (от дома № 8 корпусов 1, 2 до средней школы № 22), Бобачёвская роща, бульвар Ногина (от проспекта Калинина до улицы Новикова), парк Текстильщиков, улица Бобкова (сквер за ТЦ «Тверь»), Мигаловская набережная, зелёная зона в посёлке Мигалово (улица Громова).

В голосовании приняли участие 27 387 жителей Твери. В итоге в пятёрку лидеров вошли Мигаловская набережная, улица Хромова, бульвар Гусева, парк Текстильщиков и набережная Афанасия Никитина. Именно они станут приоритетными для администрации города в плане благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. Для территорий может быть создана концепция благоустройства с учетом мнения общественности, разработана проектная документация или же при ее наличии могут быть выполнены непосредственно работы по благоустройству. Конкретные планы по каждой из общественных зон, вошедших в число лидеров, будут озвучены дополнительно – после того, как станет точно известен объем финансирования программы в 2021 году.

Напомним, что за прошедшие годы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» работы по благоустройству были выполнены на бульварах Цанова и Радищева (от Тверского проспекта до Свободного переулка), в ландшафтном парке «Тьмака», в скверах Казакова в центре города и на улице Артюхиной в Заволжье, на Аллее Славы в посёлке Мамулино, на площади у стелы «Тверь – город воинской славы» и в сквере у памятника Михаилу Тверскому. В текущем году благоустройство продолжится в скверах на улице Можайского и в посёлке Химинститута, где уже прошёл первый этап работ. Данные территории стали лидерами рейтингового голосования, которое было проведено в начале 2019 года.