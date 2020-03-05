2020-03-05T14:55:55+03:00
Общество

Поссорился с женой и выпустил 20 пуль в кошку: В Смоленске борются за жизнь красавицы Шакиры

В отношении изверга хотят возбудить уголовное дело
Ирина ТАРАСОВА
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Зоозащитники уже две недели борятся за здоровье Шакиры. Но кошечка пока почти ничего не видит. Фото: Вконтакте, из группы Crazy House DiaryЗоозащитники уже две недели борятся за здоровье Шакиры. Но кошечка пока почти ничего не видит. Фото: Вконтакте, из группы Crazy House Diary
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Что происходит в головах людей непонятно, но каждый день приносит страшные новости о том, как люди, хотя некоторых назвать так язык не поворачивается, причинают увечья самым беззащитным - животным.

4 марта смоленское сообщество Crazy House Diary поделились еще одной ужасной историей, которая произошла из-за ссоры людей. Рассказывая ее, волонтеры не стесняются в эпитетах.

- В конце февраля нелюдь развлекался тем, что уничтожал из окна своего дома всю живность, от птиц до животных. В конце концов несколько раз выстрелил даже в сторону соседки. А по бедной кошке он палил около шести часов (!), пока из одной квартиры не выбежали дети и не занесли её домой... - эмоционально рассказывают зоозащитники.

Позже выяснится, что мужчина в тот день поругался с бывшей женой. Всю злость он и начал вымещать на самом безропотном существе - серебристой красавице Шакире. Сначала он стрелял в нее дома, а потом выкинул в окно и продолжил расстреливать. Мордочка животного представляла собой сплошное месиво... Но Шакира даже не мяукала.

Шакира пока не доверят людям. Но добровольцы надеются, что все наладится. Фото: Вконтакте, из группы Crazy House Diary

Шакира пока не доверят людям. Но добровольцы надеются, что все наладится. Фото: Вконтакте, из группы Crazy House Diary

Надо признать, что смоленские защитники отреагировали моментально и после поступившего сигнала тут же принялись спасать покалеченное животное.

В общей сложности из тела несчастной кошечки достали 20 пуль(!). Одна находилась совсем рядом с сердцем, вторая - у позвоночника, несколько в голове и в бедре.

Конечно, такие ранения бесследно не прошли - Шакира до сих пор почти не видит, один глаз в очень плохом состоянии, есть большая вероятность, что его придется удалить. Но всё-таки шанс есть, и волонтеры постараются его использовать.

Что касается живодера, то его поступок решили не оставлять безнаказанным. Животное уже прошло судебно-медицинскую экспертизу, которую приложили к заявлению в полицию, поданному на живодера. Волонтеры надеются, что удастся собрать все доказательства для возбуждения уголовного дела по 245 статье УК РФ. Уже известно, что на место выезжала оперативная группа, с нарушителем был составлен разговор.

Всю злость живодер выместил на серебристой красавице Шакире. Фото: Вконтакте, из группы Crazy House Diary

Всю злость живодер выместил на серебристой красавице Шакире. Фото: Вконтакте, из группы Crazy House Diary

А сама Шакира?.. Кошечка по-прежнему находится на передержке. Первичную помощь ей оказали, но на фоне стресса она сильно заболела, плюс, проснулись запущенные болячки. Волонтеры говорят, что у нее обнаружилось вирусное заболевание панлейкопения, возможно, на фоне некогда перенесенной пневмонии. Глазки ее почти не видят. Людей она опасается и даже врачей иногда может укусить. От страха и боли...

Но волонтеры надеются, что Шакира еще сможет быть счастлива, ведь имя и природная красота обязывают.

Из кошки извлекли 20 пуль. Фото: Вконтакте, из группы Crazy House Diary

Из кошки извлекли 20 пуль. Фото: Вконтакте, из группы Crazy House Diary

Пули извлекли, но кошечка пока не восстановилась. Фото: Вконтакте, из группы Crazy House Diary

Пули извлекли, но кошечка пока не восстановилась. Фото: Вконтакте, из группы Crazy House Diary

ИСТОЧНИК KP.RU

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