2020-03-04T17:20:59+03:00
Происшествия

В Твери задержали ячейку террористов, главарь которой воевал против правительственных сил в Сирии

Возбуждены уголовные дела, идет следствие
Ирина ТАРАСОВА
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В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действияВ настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действияФото: Алексей БУЛАТОВ
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4 марта в Твери задержали группировку международной террористической организации, члены которой финансировали боевиков. Обнаружение группировки стало возможным, благодаря серьезной работе сотрудников Федеральной службы безопасности.

Количество задержанных неизвестно. В Управлении ФСБ комментируют: "Установлено, что в её состав входили уроженцы одной из центрально-азиатских республик"

Также в ведомстве подтверждают, что в настоящее время "лица, причастные к оказанию ресурсной поддержки запрещенной в России международной террористической организации, задержаны".

- Лидер ячейки участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики, - уточнили "КП" в пресс-службе ведомства. - Следственным подразделением возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.5, ст. 205.6 УК России. В том числе в отношении тех, кто был информирован о деятельности террористов, но не сообщил об этом правоохранителям.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к деятельности группировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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