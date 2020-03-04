В Твери задержали ячейку террористов, главарь которой воевал против правительственных сил в Сирии

4 марта в Твери задержали группировку международной террористической организации, члены которой финансировали боевиков. Обнаружение группировки стало возможным, благодаря серьезной работе сотрудников Федеральной службы безопасности.

Количество задержанных неизвестно. В Управлении ФСБ комментируют: "Установлено, что в её состав входили уроженцы одной из центрально-азиатских республик"

Также в ведомстве подтверждают, что в настоящее время "лица, причастные к оказанию ресурсной поддержки запрещенной в России международной террористической организации, задержаны".

- Лидер ячейки участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики, - уточнили "КП" в пресс-службе ведомства. - Следственным подразделением возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.5, ст. 205.6 УК России. В том числе в отношении тех, кто был информирован о деятельности террористов, но не сообщил об этом правоохранителям.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к деятельности группировки.