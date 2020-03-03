Надо ли прикладывать соцкарты к валидаторам новых автобусов Твери

В автобусах «Транспорта Верхневолжья» с марта должна была заработать система льготного проезда по соцкартам на базе банковской карты «Мир».

Но у некоторых льготников валидаторы начали списывать деньги с соцкарты, как с обычной банковской, вопреки предназначению: только фиксировать количество поездок. В некоторых автобусах по громкой связи стали объявлять, что соцкарту прикладывать к валидаторам сейчас не нужно, чтобы избежать списания денег.

При этом на сайте транспортного оператора «Транспорт Верхневолжья» значится: чтобы зафиксировать проезд по льготной карте, её нужно приложить к терминалу.

Так нужно или не нужно?

Дозвониться на горячую линию регионального Минсоцзащиты (4822) 34-90-18 нам не удалось. Зато дозвонились на горячую линию «Транспорта Верхневолжья»: 8-800-35-000-99.

- В этом месяце возникла путаница: новые автобусы возят по соцкартам, а троллейбусы и маршрутки нет, - обозначили там проблему. - А если у вас с льготной карты списали оплату за проезд в новых автобусах, значит вы неправильно положили на неё деньги.

Напомним, региональное Министерство соцзащиты объявило о возможности оформить соцкарту ещё в январе. Однако подробности о том, как всё сделать правильно, до льготников не донесли.

Люди, которые заранее получили соцкарту и честно «кинули» на неё 302 рубля за льготный проезд, попали впросак, так как деньги остались на соцкарте и не перевелись транспортному оператору. А потому в марте, прикладывая такую карту к валидатору, льготник платит полную стоимость проезда, как в случае с обычной банковской картой.

Чтобы 302 рубля зафиксировались как оплата льготного проезда, деньги надо было не просто положить на карту, а перевести на счёт «Транспорта Верхневолжья». Вот об этом-то в январе никому толком не рассказали, а в банкоматах и вообще такая возможность на тот момент отсутствовала.

Теперь же правильно оформить льготный проездной возможно уже только на апрель. Но придётся подождать: плату за апрель начнут принимать чуть позже, в двадцатых числах марта (точнее на горячей линии ответить не смогли). Успеть заплатить надо до первого апреля.

Оплату можно провести в банкомате «Сбербанка», выбрав «Транспорт Верхневолжья» в разделе «Платежи и переводы», и там провести оплату единого социального билета. То же самое можно сделать и в банковском мобильном приложении (в разделе «Платежи» набираете в поисковой строке вручную «Транспорт Верхневолжья» и далее по той же схеме).

На горячей линии корреспондента «КП»-Тверь» заверили, что с карт, оплаченных таким образом за март, дополнительно деньги при прикладывании к валидатору не спишутся.

Те же, кто положил деньги на карту, но не оформил грамотно социальный проездной на март (ещё раз повторим: не по своей вине), будут платить полную стоимость проезда, если станут прикладывать карту к терминалу.

Поэтому, чтобы не лишиться средств, просто не прикладывайте соцкарту к валидаторам в течение марта.

Кстати, всегда возите с собой удостоверение о вашем льготном статусе, а в идеале ещё и чек о том, что вы перевели на карту эти злосчастные 302 рубля.

В завершение на всякий случай вспомним слова замминистра транспорта Тверской области Сергея Верхоглядова, произнесённые им в конце января на пресс-конференции, посвящённой транспортной реформе: «Обеспечение грамотно работающей системы безналичной оплаты проезда - ответственность перевозчика». Вряд ли кто-то поспорит, что без надлежащего и своевременного информирования населения адекватно работать эта система не может.

НА ЗАМЕТКУ

В старом транспорте, оборудованном валидаторами (троллейбусы и не синие автобусы), соцкарту вообще прикладывать не надо. Иначе с вас спишут стоимость разового проезда. Кстати, и в синих автобусах валидаторы до сих пор работают некорректно: не срабатывают при повторном прикладывании карт, из-за чего в автобусах, идущих по Калининскому району, списывается не реальная стоимость проезда, а до конечной остановки.