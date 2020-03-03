2020-03-03T15:14:25+03:00
Общество

Надо ли прикладывать соцкарты к валидаторам новых автобусов Твери

«КП»-Тверь» разбиралась в вопросе, что не так с системой льготных абонементов
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Тверские льготники в растерянности от выбора: ехать "зайцем" или за полную цену.Тверские льготники в растерянности от выбора: ехать "зайцем" или за полную цену.Фото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

В автобусах «Транспорта Верхневолжья» с марта должна была заработать система льготного проезда по соцкартам на базе банковской карты «Мир».

Но у некоторых льготников валидаторы начали списывать деньги с соцкарты, как с обычной банковской, вопреки предназначению: только фиксировать количество поездок. В некоторых автобусах по громкой связи стали объявлять, что соцкарту прикладывать к валидаторам сейчас не нужно, чтобы избежать списания денег.

При этом на сайте транспортного оператора «Транспорт Верхневолжья» значится: чтобы зафиксировать проезд по льготной карте, её нужно приложить к терминалу.

Так нужно или не нужно?

Дозвониться на горячую линию регионального Минсоцзащиты (4822) 34-90-18 нам не удалось. Зато дозвонились на горячую линию «Транспорта Верхневолжья»: 8-800-35-000-99.

- В этом месяце возникла путаница: новые автобусы возят по соцкартам, а троллейбусы и маршрутки нет, - обозначили там проблему. - А если у вас с льготной карты списали оплату за проезд в новых автобусах, значит вы неправильно положили на неё деньги.

Напомним, региональное Министерство соцзащиты объявило о возможности оформить соцкарту ещё в январе. Однако подробности о том, как всё сделать правильно, до льготников не донесли.

Люди, которые заранее получили соцкарту и честно «кинули» на неё 302 рубля за льготный проезд, попали впросак, так как деньги остались на соцкарте и не перевелись транспортному оператору. А потому в марте, прикладывая такую карту к валидатору, льготник платит полную стоимость проезда, как в случае с обычной банковской картой.

Чтобы 302 рубля зафиксировались как оплата льготного проезда, деньги надо было не просто положить на карту, а перевести на счёт «Транспорта Верхневолжья». Вот об этом-то в январе никому толком не рассказали, а в банкоматах и вообще такая возможность на тот момент отсутствовала.

Теперь же правильно оформить льготный проездной возможно уже только на апрель. Но придётся подождать: плату за апрель начнут принимать чуть позже, в двадцатых числах марта (точнее на горячей линии ответить не смогли). Успеть заплатить надо до первого апреля.

Оплату можно провести в банкомате «Сбербанка», выбрав «Транспорт Верхневолжья» в разделе «Платежи и переводы», и там провести оплату единого социального билета. То же самое можно сделать и в банковском мобильном приложении (в разделе «Платежи» набираете в поисковой строке вручную «Транспорт Верхневолжья» и далее по той же схеме).

На горячей линии корреспондента «КП»-Тверь» заверили, что с карт, оплаченных таким образом за март, дополнительно деньги при прикладывании к валидатору не спишутся.

Те же, кто положил деньги на карту, но не оформил грамотно социальный проездной на март (ещё раз повторим: не по своей вине), будут платить полную стоимость проезда, если станут прикладывать карту к терминалу.

Поэтому, чтобы не лишиться средств, просто не прикладывайте соцкарту к валидаторам в течение марта.

Кстати, всегда возите с собой удостоверение о вашем льготном статусе, а в идеале ещё и чек о том, что вы перевели на карту эти злосчастные 302 рубля.

В завершение на всякий случай вспомним слова замминистра транспорта Тверской области Сергея Верхоглядова, произнесённые им в конце января на пресс-конференции, посвящённой транспортной реформе: «Обеспечение грамотно работающей системы безналичной оплаты проезда - ответственность перевозчика». Вряд ли кто-то поспорит, что без надлежащего и своевременного информирования населения адекватно работать эта система не может.

НА ЗАМЕТКУ

В старом транспорте, оборудованном валидаторами (троллейбусы и не синие автобусы), соцкарту вообще прикладывать не надо. Иначе с вас спишут стоимость разового проезда. Кстати, и в синих автобусах валидаторы до сих пор работают некорректно: не срабатывают при повторном прикладывании карт, из-за чего в автобусах, идущих по Калининскому району, списывается не реальная стоимость проезда, а до конечной остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общественный транспорт Твери»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Очнулась в больнице с капельницей в руке»: девушка похудела до 40 килограммов из-за подколов друзей
Она ела по три ложки в день, хотя работала помощником повара, а потом вовсе отказалась от пищи. Врачи чудом спасли сибирячку от инсулиновой комы, а потом ее бросил парень
Собянин рассказал о числе госпитализированных москвичей после контакта с заболевшим коронавирусом
В городских стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на заболевание, предприняты меры по нераспространению инфекции
«Это - топорная провокация в стиле Геббельса»: Геннадий Онищенко прокомментировал фейк о якобы 20 тысячах заболевших коронавирусом в России
Об этом экс-главсанврач России, а ныне депутат Госдумы, прослушав фальшивку, заявил нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]
Новости 24
Тверским детям рекомендуют больше гулять и принимать витамин D
Встреча с выдающимися выпускниками факультета физкультуры состоится в Твери
Денис Черных покидает пост руководителя Госавтоинспекции Тверской области
В сельскую библиотеку Тверской области взяли на работу кота-интеллектуала
Невсхожими семенами торговали на рынке в Осташкове Тверской области
8 Марта на улицах Твери женщинам будут дарить цветы
Игорь Руденя поздравил Ржев и еще нескольких городов и районов Тверской области с 77-летней годовщиной освобождения от фашистов
За кражу из магазина росгвардейцы задержали двух жителей Тверской области
Жители Твери и Калининского района стали чаще вызывать "скорую помощь"
Тверские каратисты завоевали "золото" первенства России по киокусинкай
Предпринимателей Твери прилашают на семинар по дизайн-коду города
Полицейские раскрыли кражу иномарки в Твери
В Твери мошенники обманули пенсионерку на 600 тысяч рублей
В Твери на сутки перекроют Театральную площадь
В Твери Госавтоинспекция ищет очевидцев смертельного ДТП на улице Трехсвятской
На старты "Лыжни России - 2020" в Тверской области вышли более 4000 человек
Из ревности к бывшей жене житель Тверской области оставил детей без жилья
В Тверской области водитель на скутере сбил девочку-пешехода