«Трудимся, работаем»: О чём докладывал и что отвечал Владимиру Путину Игорь Руденя за четыре года губернаторства

«Здравствуйте, Игорь Михайлович». Сколько раз слышал эту фразу из уст Президента Владимира Путина наш губернатор Игорь Руденя за четыре года управления Тверской областью? Только он сам и знает. Нам доподлинно известно о девяти официальных встречах Путина с главой тверского региона. Порой, впрочем, они были и не очень-то официальными (в смысле обстановки).

2016 год: «Всё возможное сделаю и, надеюсь, невозможное»

2 марта

В этот день новый руководитель Тверской области получил напутствия от Президента. Это была их первая официальная рабочая встреча в Кремле.

– Вы человек очень опытный: и департамент возглавляли в правительстве, и заместителем министра были. Поэтому на возможном новом месте работы, надеюсь, используете все свои знания, опыт и организаторские способности, – сказал тогда Владимир Путин Игорю Рудене.

Путин подчеркнул, что рассчитывает на нового руководителя региона.

– Всё возможное сделаю и, надеюсь, невозможное, – сильно ответил Игорь Руденя.

Большинство встреч прошло в официальной обстановке: в Кремле и в Ново-Огарёво. Фото: kremlin.ru

4 июля

Через четыре месяца Путин вновь вызвал в Кремль Игоря Руденю. Президент сразу спросил, «где болевые точки, где, наоборот, точки возможного роста» в Тверской области. На тот момент еще врио губернатора отвечал, что за небольшой срок во главе региона успел ознакомиться с ситуацией почти во всех районах.

Игорь Руденя указал на устойчивое состояние социального блока в регионе, а также признал недостаточное развитие бизнеса и запущенность многих сельхозземель.

– Мы считаем, что сельское хозяйство даст возможность сделать основной толчок для среднего и малого бизнеса, – уверенно формулировал глава региона.

Тогда Игорь Руденя также рассказал о больших надеждах на развитие туризма в Верхневолжье.

– Игорь Михайлович, Тверская область находится прямо в центре страны, – напомнил Путин и веско добавил. – И она, конечно, заслуживает гораздо большего и лучшего, чем есть у неё сегодня. От Вас очень многое будет зависеть...

28 июля

Президент вновь встретился с Игорем Руденей. Причём Путин уже сам посетил Тверскую область. Вернее прилетел на вертолете и высадился в Конаковском районе в агрокомплексе «Дмитрова гора».

Во время посещения агрокомплекса "Дмитрова гора". Фото: kremlin.ru

Тот визит Президента у многих ассоциируется с клюквой и йогуртом. Путин тогда, общаясь с работниками и руководством предприятия, распробовал клюквенный йогурт. Кисломолочный продукт пришёлся по вкусу Владимиру Владимировичу. Вслед за Президентом отведал йогурта и Игорь Руденя.

Немного позже на совещании по развитию сельского хозяйства глава тверского региона выступил перед Президентом с важными для аграриев инициативами. В частности, попросил Путина включить в программу развития сельского хозяйства Центрального Нечерноземья дополнительные меры по стимулированию льноводства, а также по поддержке молодых специалистов и закреплению кадров на селе. Глава государства одобрил идеи Игоря Рудени.

6 декабря

Законно избранный губернатор Игорь Руденя (выборы прошли в сентябре) вновь был у Президента в Кремле. Докладывал о социально-экономической ситуации в регионе.

Как выяснилось, за первый год губернаторства Игорю Рудени удалось добиться определенного развития экономики Тверской области. Так, к примеру, за счёт роста промышленности получить положительную динамику по валовому региональному продукту — он увеличился на 0,4%.

– Динамика у нас даже немного выше общероссийской, – отметил тогда Игорь Руденя.

Губернатор также сообщил о выполнении майских указов Президента по зарплатам учителям и врачам. Их (зарплаты) удалось проиндексировать и соответственно повысить.

Путин заметил, что надо снижать смертность. Как мы знаем, впоследствии в регионе был разработан и внедрен целый комплекс мер по улучшению демографической ситуации.

На той встрече Игорь Руденя много говорил про Тверской вагонзавод и пригласил Президента посетить ТВЗ.

2017 год: «Владимир Владимирович, работа идёт»

4 июля

Игорь Руденя впервые встретился с Владимиром Путиным в президентской резиденции в Ново-Огарёво.

Первая встреча в Ново-Огарёво. Фото: kremlin.ru

– Добрый вечер! Как дела, Игорь Михайлович? – обратился к губернатору глава государства.

– Всё хорошо, трудимся, работаем, – ответил Игорь Руденя.

Путин спрашивал о подготовке к зиме.

– Владимир Владимирович, работа идёт, – отвечал Игорь Руденя.

Губернатор докладывал, что в регионе ремонтируют котельные.

Говоря про ЖКХ, глава региона обратил внимание Президента на одну проблему — вывода части от коммунальных платежей граждан в офшоры. Речь в первую очередь шла про тверской «Водоканал». Игорь Руденя сказал: регион будет консолидировать коммунальные активы, чтобы впредь деньги, которые платит население за услуги ЖКХ, не уходили на чьи-то счета за рубеж, а использовались по назначению. Собственно, так и произошло.

2018 год: «Все сделаем и все лично проконтролирую»

10 января

Владимир Путин вновь прибыл в тверской регион. Но теперь — это Тверь. Президент принял предложение Игоря Рудени и приехал на Тверской вагонзавод.

На вагонзаводе Президенту понравилась "Иволга". Фото: ПТО

Путин прошёлся по цехам, осмотрел электропоезд «Иволга» и трамвай «Витязь-М», посидел в кабине вагоновожатого.

– Посмотрел вашу новую продукцию - супер! Просто класс! - поделился тогда впечатлениями с работниками ТВЗ Владимир Владимирович.

Но это не главное. Узнав от рабочих, что у ТВЗ есть некоторые проблемы с заказами, Путин обещал помочь. И помог. Вскоре Федеральная пассажирская компания сделала тверскому предприятию заказ на рекордную сумму – 237 млрд рублей.

Президент покинул вагонзавод вместе с Игорем Руденей. Как потом рассказал журналистам глава региона, говорили о многом. В том числе Владимир Путин дал поручение активнее сохранять и восстанавливать Волгу. Сегодня этот процесс запущен — по нацпроекту в регионе ведётся и будет вестись модернизация очистных сооружений.

4 декабря

Руденя вновь был у Путина в Ново-Огарёво. Главной темой на этот раз стал переход Тверской области (первой в России) на цифровое телевещание. Регион сделал это в ноябре.

– Не забыть никого, чтобы люди не остались без телевещания, – подчеркнул Путин.

– Мы понимаем ответственность, Владимир Владимирович, – кивнув, ответил Игорь Руденя.

– Я вас прошу самым внимательным образом лично проконтролировать, – настаивал Президент.

– Владимир Владимирович, все сделаем и все лично проконтролирую, – заверил губернатор.

Игорь Руденя отметил главное: переход на цифру состоялся - «у людей появилась возможность смотреть 20 каналов в цифровом качестве».

2019 год: «Полная уверенность на 8-11 лет...»

25 июня

В Кремле состоялась восьмая рабочая встреча Президента с тверским губернатором. Владимир Путин интересовался: правда ли предстоящий туристский форум «Реки России» в Тверской области будет интересным?

– Да, – ответил глава региона и пригласил Путина приехать на форум.

Президент чёткого согласия не дал, но было видно, что идея ему нравится. Поездка была запланирована. Однако объективные обстоятельства помешали Владимиру Путину еще раз тогда приехать в Верхневолжье...

Губернатор, говоря о форуме, отметил, что в этом году он будет особенным, потому что в регионе начала работать российская программа поддержки внутреннего туризма. Согласно ей построят новый комплексный транспортно-пересадочный узел, который свяжет Москву (Ленинградский вокзал) с курортом Завидово, с Московским морем. Речь о кластере - «Волжское море».

Игорь Руденя доложил Президенту и о том, что в регионе удалось обеспечить достаточно уверенный рост экономики. Передал слова благодарности от Тверского вагонзавода.

– Загружены? – тут же спросил Президент.

– Они не просто загружены, они загружены практически на среднесрочную перпективу. У них полная уверенность на 8-11 лет, – радуясь за ТВЗ, ответил губернатор.

27 ноября

Игорь Руденя вновь общается с Владимиром Путиным - на совещании, которое прошло в Ленинградской области в рамках открытия скоростной автодороги М-11 «Москва-Санкт-Петербург».

На совещании было сказано много слов о важности М-11. Фото: kremlin.ru

Президент сказал главам регионов, по которым проходит дорога, много слов о важности реализованного проекта М-11.

– Мы с вами хорошо понимаем, что в истории дорожного строительства в России ничего подобного не было, – подытожил Путин.

Игорь Руденя поблагодарил Президента за инициативу по строительству такой трассы.

– Для нашего региона М-11 имеет ключевое значение для развития экономики, сельского хозяйства, туризма, – сказал губернатор.

Глава региона также попросил Президента содействовать в строительстве северного обхода вокруг Твери. Он позволит создать транспортный коридор до Ярославской области, Вологды Дубны.

Уже покидая совещание, Владимир Путин как-то по-отечески приобнял губернатора и что-то сказал. Что же сказал президент? Вряд ли мы об этом узнаем когда-нибудь. Хотя, кто знает…