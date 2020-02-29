Гайда Лагздынь накануне Всемирного дня писателя: «Чем ближе к детям, тем интереснее жить!»

Если бы я была известным поэтом и мне бы вот-вот должно было исполнится 90 лет, то я бы обязательно встречалась с детьми. Как без них, энергичных, смелых, умных и с восторгом смотрящих в завтрашний день? Что вообще может быть лучше веры в завтрашний день?! Даже когда тебе почти 90! Всего почти 90...

3 марта во всем мире отмечают День писателя. В его преддверии, 28 февраля, в школе № 50 Твери прошел Праздник книги. И его гостем стала известная писательница Гайда Лагздынь, которая в этом году и отметит красивый юбилей. Впрочем, глядя на нее, во все эти года даже не верится…Подтянутая, энергичная.

Гайда Лагздынь (в центре) с директором школы Нелли Близнецовой и начальником Управления образования Твери Натальей Жуковской (справа)Фото: Ирина ТАРАСОВА

К встрече с уважаемой гостьей дети подготовились заранее. Гайду Лагздынь ждал замечательный концерт от самых юных школьников, где в том числе читали и ее стихи.

Однако просто сидеть на месте и смотреть она не могла. В какой-то момент она легко поднялась с кресла и стала… танцевать. А когда между номерами возникла пауза, то Гайда Рейнгольдовна вдруг шепотом обратилась к детям:

- Пока они там собираются, мы с вами разомнемся… И-и-и, начали: «Ножками потопали - топ, топ, топ. Ручками похлопали – хлоп, хлоп, хлоп. Встали, сели, встали, сели. А потом… всю кашу сьели!»

Дети были счастливы. Взрослые, вместе с директором школы №50 Нелли Близнецовой тоже в полном восторге.

- Мы с Гайдой Рейнгольдовной дружим очень давно. И очень готовились к этой встрече. Однако, несмотря на новое здание школы и огромную библиотеку, где у нас представлен большой фонд, книг Гайды Лагздынь у нас очень мало. Говорят, все они оседают в Москве. Поэтому мы решили исправить ситуацию и сделали её книги своими руками. Уверена, ей понравится.

Директор школы Нелли Близнецова - Книг Гайды Лагздынь в Твери не найти, поэтому мы выпустили своиФото: Ирина ТАРАСОВА

И действительно, гостья сюрприз оценила. Позже она рассказала, что всего в ее багаже более 180 детских книг и несколько взрослых. Например, на Неделе тверской книги впервые был представлен её сборник взрослой поэзии, в том числе и о Великой Отечественной войне.

- Тему войны я не могла пропустить. Я сама - ребенок войны. И я помню, как немцы в октябре 1941 года скидывали "зажигалки", чтобы поджечь Затверецкий район и тем самым осветить центр города. Который потом тоже начали бомбить... Я помню все, как будто это было вчера. И именно поэтому я так люблю жизнь, в которой всегда советуюсь с детьми. Ведь чем ближе к детям, тем интереснее жить. Я, у которой 70 лет педагогического стажа, об этом знаю точно!

Школьники подготовили для гостьи концертФото: Ирина ТАРАСОВА

Теперь в школе №50 есть книги писательницыФото: Ирина ТАРАСОВА

В конце встречи гостье вручили подарки, в том числе фото, которое было сделано с учениками этой школы 10 лет назадФото: Ирина ТАРАСОВА