Поклонников джаза приглашают на выступление «короля» хард-бопа Марка Гросса в Твери

14 марта в ДК «Металлист» уже в третий раз состоится настоящий праздник для всех любителей джазовой музыки.

- Все наши проекты отличаются друг от друга, - рассказывает неизменный организатор подобного рода мероприятий и сам джазовый исполнитель Владимир Боярский. – Вот уже в третий раз в Тверь приезжают совершенно разные музыканты, которых объединяет одно – все они широко известны в джазовом мире. У нас уже побывали такие звезды, как Грегори Бойд и Сергей Манукян. А теперь гостем Твери станет Марк Гросс вместе со своим квартетом, с которым он давно выступает по всему миру.

Немного о легендарном госте. Гросс – альт-саксофонист, выпускник колледжа Беркли, самого известного в США, да и во всем мире, учебного заведения для джазовых музыкантов. Рассказывая о нем, Владимир Боярский попадает в свою стихию. Все подробности биографии и имена тех, с кем приходилось работать Марку Гроссу, рассказывает на одном дыхании. Это восхищает.

- Выступая с биг-бэндом Дэйва Холланда, Марк Гросс два раза становился обладателем престижной музыкальной премии «Грэмми». В его активе целых 40 записанных платиновых дисков. Среди музыкантов, с которыми он вместе выступал, такие известные всем поклонникам джаза имена, как Бастер Уильямс, Малгрю Миллер, Николас Пэйтон, Диззи Гиллеспи, Джимми Хит, Том Харрел, Фредди Хаббард и многие другие. Сейчас Марк Гросс является солистом легендарного оркестра Дюка Эллингтона. Именно этому великому джазовому музыканту он и посвящает свой концерт в Твери.

Что касается остальных участников квартета, который выступит перед тверичанами, то они тоже не менее имениты. Контрабасист Аркадий Овруцкий, уже выступавший у нас в городе вместе с Грегори Бойдом, - наш бывший соотечественник. Окончив музыкальную академию имени Гнесиных как бас-гитарист, он продолжил свое обучение в США, где освоил контрабас. 7 записанных музыкантом дисков стали ярким подтверждением признания его таланта поклонниками. Барабанщик Кори Роулз также хорошо известен не только в США, но и во всем мире. Еще один из звездной четверки – пианист Виллерм Делисфорт – знаком любителям джаза как исполнитель, обладающий великолепной импровизационной техникой игры.

- Этот квартет звучит очень современно, - продолжает Владимир Боярский, - и вместе с тем, это традиционная американская джазовая музыка в стиле хард-боп, признанным «королем» которого является Марк Гросс.

Несмотря на то, что концерт пройдет уже после 8 марта, организаторы посвящают его женщинам.

По мнению Боярского, женщины гораздо тоньше мужчин в понимании музыки. «А если женщина полюбила джаз, то это на всю жизнь, - считает он. – Поэтому мужчины должны сделать подарок своим любимым и пригласить их на этот вечер. Я всегда стараюсь создать на концертах такую атмосферу, чтобы люди получили настоящий релакс от настоящего искусства. Это поистине романтическая атмосфера. На джазовых концертах принято подстукивать, подщелкивать, подпевать музыкантам и вообще радоваться. Вот этим джазовые концерты отличаются от любых других. Здесь нет такого академизма, как, например, на концертах классической музыки. Джазовая музыка обогащает жизнь, делает ее более интересной. Она дает положительные эмоции, настраивает на жизнь, стимулирует желание жить, любить и действовать!».

Начало концерта в 18:00.

Билеты в продаже.