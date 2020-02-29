Игорю Рудене показали, как экскаватор встаёт на дыбы

Гендиректор ООО «Объединенная машиностроительная группа» Дмитрий Стрежнев сообщил о больших планах холдинга касательно предприятия «Тверской экскаватор». Сделал он это 28 февраля, принимая на заводе губернатора Игоря Руденю.

Когда глава региона прибыл на предприятие, его ждал сюрприз. На спецплощадке под серым небом перед губернатором завертелся, а затем встал на дыбы огромный гусеничный экскаватор.

Экскаватор и на дыбы вставал, и на одну гусеницу.Фото: Александр ЖМУЛИН

Игорь Руденя, глядя на это, возможно, даже на несколько мгновений совершенно забыл о том, как несколькими часами ранее держал на руках милого песика Стича…

Дальше Игоря Руденю и кампанию по пути к цеху ждала выстроенная, как на парад, техника — колёсные и гусеничные экскаваторы, автогрейдеры, погрузчики, коммунальные машины. Среди них белой вороной смотрелась белая же карета скорой помощи. Похоже, на «Тверском экскаваторе» для неё делают какие-то детали. Губернатору особенно понравился оранжевый салон машины.

- Сделайте отдельное предложение, нам нужны такие машины, - сказал губернатор руководству предприятия и устремился дальше.

- И носилки интересные, - произнёс вдогонку Арсен Григорян, глава тверского управления МЧС.

Губернатора осмотрел и узнал подробности о каждом агрегате. По доносившимся до журналистов обрывкам фраз было ясно, что у завода скоро могут появиться новые заказы.

Вдоль дороги выстроили технику. Фото: ПТО

Также внимателен к деталям и любознателен губернатор был и в огромном светлом цеху..

- Это что? - спрашивал у рабочих Игорь Руденя.

- Это двигатели для экскаватора, - доносился до журналистов сквозь производственный шум ответ.

- Сами делаете?

- Нет, это ярославские.

На самом деле, как рассказал журналистам директор по производству Сергей Камфоркин, на заводе больше 70% комплектующих для собираемой техники — свои.

Вот так выглядит робот-сварщик. Фото: ПТО

По ходу движения по цехам Игоря Руденю впечатлила работа робота-сварщика.

- А это кто, что делает? - указал губернатор на пожилого человека рядом с роботом.

- Он контролирует качество шва, - донёсся ответ.

Вот так — роботы-роботами, но взгляд человека и здесь нужен. Кстати, на производстве зачастую сварка осуществляется и вручную.

Губернатор начал и закончил осмотр цеха с «Ситимастера» — коммунальной машины КМ 2000. Это одна из последних разработок компании «ОМГ». Выставленная в цеху машина будет бесплатно передана Твери для уборки города.

«Ситимастер» выйдет на улицы ТвериФото: Александр ЖМУЛИН

Посмотрим, как она себя в деле покажет.

Подводя итоги, губернатор отметил, что визит был плодотворным, обсуждены возможные заказы. В том числе, коммунальной техники для нужд Твери и других городов области.

- Мы готовы к подписанию соглашения о поддержке предприятия со стороны регионального Фонда поддержки промышленности в приобретении новых станков, что позволит увеличить объемы производства. Также предварительно обсудили с федеральным Министерством промышленности и торговли подачу заявки для участия предприятия в федеральных программах, — добавил губернатор.

Дмитрий Стрежнев напомнил, что в составе «ОМГ» в Твери работает ещё и «Эксмаш» (строительно-дорожная техника).

- В настоящее время два тверских предприятия выпускают порядка 1000 машин в год, через 5 лет мы хотим увеличить объемы до 5000 машин. Реализацию проекта рассматриваем при областной поддержке, — сказал гендиректор ООО «ОМГ»

Как отметил губернатор, она будет.

Кстати

В 2019 году по линии Минпромторга России из федерального бюджета «Тверскому экскаватору» была предоставлена субсидия в размере 673 млн рублей. АО «Эксмаш» в прошлом году получило федеральные субсидии на общую сумму 299,6 млн рублей.