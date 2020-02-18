Романтическая идиллия и земные страсти: Театр «Русский балет» представил в Твери «Шопениану» и «Шахерезаду»

Если вы думаете, что балет это лишь нежность и плавность движений, то будете правы, но лишь отчасти. Это еще и страсть, и ярость, и любовь…. Убедиться в этом 16 февраля могли все зрители, кто пришел в Тверской театр драмы на спектакль уже известного Московского государственного театра «Русский балет» под руководством Вячеслава Гордеева.

Два балета. Два мира.

В этот вечер здесь показывали два совершенно разных балета - «Шопениану» и «Шахерезаду», впервые поставленные в начале 20 века Михаилом Фокиным. Артисты были уже знакомы тверскому зрителю по балету «Жизель», а потому свободных мест не было.

Передать эмоции от проживания того, что происходило на сцене сложно и наверное невозможно. Если кратко, то - аншлаг в зале, восторг - в душе.

Два балета, два абсолютно разных мира. По музыке, настроению, манере танцев, подаче, костюмам. Если первый «Шопениана» - это дыхание нежной красоты, порхающие белоснежные дивы и ощущение хрупкости. То второй балет был насыщен восточными страстями и пестрыми красками.

«Шопениана» поразила зрителей легкостью и бесшумностью. Казалось, что балерины нарушали все мыслимые и немыслимые законы физики. Белоснежные легкие крылышки на спинах прекрасных девушек, отстраненные взгляды, лишь подчеркивали их бестелесность и воздушность.

«Шопениана» поразила зрителей легкостью и воздушностьюФото: Ирина ТАРАСОВА

«Шахерезада» на музыку Н.А. Римкого-Корсакова напротив, стала воплощением жизни, желаний и воспеванием человеческой природы. И это сразу, начиная с первой сцены, когда первое, что увидел зритель – это гибкий стан жены Шаха красавицы Зобейды, украшенный сиянием драгоценностей.

Главные партии в балетах исполнила прима-балерина театра Валерия Васильева. Напомним, в прошлом году ее признали «Лучшей балериной года». Выход Валерии на сцену зрительный зал встретил овациями. Впрочем, аплодисменты прима-балерине звучали в этот вечер не раз.

Завершился спектакль красивым сюрпризом. Когда артисты вышли на поклон, сверху на них посыпались разноцветные лепестки роз, что добавило нежности и ярких эмоций. Зрители такой ход оценили. И повторно вызвали участников балета на поклон.

Удивительная красотаФото: Ирина ТАРАСОВА

Мне ближе нечто царственное…

Уже после спектакля мне посчастливилось попасть за кулисы и побеседовать с главной героиней вечера. Хрупкая, женственная, царственно-красивая. Несмотря на усталость после полутора часового выступления, Валерия Васильева согласилась ответить на несколько вопросов «Комсомолки».

- Валерия, сегодня вы были в образе воздушной сильфиды и роскошной земной Зобейды. Какой образ вам ближе и более интересен?

- Наверное, мне ближе нечто царственное, как Раймонда. Этим же интересна и героиня «Шахерезады», ведь она не просто бестелесный дух, как сильфида. В «Шопениане» романтическое начало не только в юноше, но и во всех девушках. Они олицетворяют именно этот романтизм, достижение чего-то неземного, как могут чувствовать себя не просто люди, а сверхлюди. Вот эта сверхлегкость и интересна в «Шопениане»...

- Но..

- Но характерные роли мне еще более интересны за счет их яркости. В таких полутонах, как в «Шопениане», зрителю сложно передать эмоции, потому что там всё идиллично.

Прима-балерина театра Валерия ВасильеваФото: Ирина ТАРАСОВА

- Тверь вас уже полюбила. Есть ли надежда, что мы еще увидим вас, пусть и не в ближайшем будущем?

- Вы меня опередили. Как раз в ближайшем будущем мы хотели приехать с еще несколькими красивыми балетами. С какими? Открою секрет: мы хотели бы привезти «Раймонду» и «Танцы короля». Это не одноактные, а более масштабные двухактные и трехактные балеты.

- До этого вы выступали во Дворце «Пролетарка». Теперь в Театре драмы. Как вам наш театр?

- Хороший театр. Естественно, в красивом театре всегда чувствуется дух. Эта атмосфера поддерживает и придает определенную значимость.

- А тверская публика?

- Публика чудесная. Видно, что тверичане любят и театр, и балет. Что они понимают, что смотрят и разбираются в этом. Это всегда приятно. И это чувствуется. Особенно сегодня, когда нас дважды вызывали на поклон.

Поразили артисты и головокружительными прыжкамиФото: Ирина ТАРАСОВА

Балет «Шахерезада», напротив, это воплощение жизни, желаний и воспевание человеческой природыФото: Ирина ТАРАСОВА

Без брутальных мужчин и горячих страстей здесь никудаФото: Ирина ТАРАСОВА

"Шахерезада" - это восточные страсти и пестрые краскиФото: Ирина ТАРАСОВА

Пластика танцоров завораживалаФото: Ирина ТАРАСОВА

Любовь зла...Фото: Ирина ТАРАСОВА

Поклон под лепестками розФото: Ирина ТАРАСОВА