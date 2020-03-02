2020-03-02T18:18:13+03:00
Общество

Четное количество цветов и искренняя молитва: В Тверь прибывает ковчег с частицей мощей святой Матроны

В городе святыня будет до 22 марта
Ирина ТАРАСОВА
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Встреча ковчега в соборе - 7 марта. Фото: sobor-nevskogo.ruВстреча ковчега в соборе - 7 марта. Фото: sobor-nevskogo.ru
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Наверное это уже традиция, что в марте в Твери встречают святыню - ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны. И дело здесь не только в весне и женском празднике, хотя многие женщины считают ее своей защитницей, но и в том, что в мартовские дни отмечают День памяти самой святой.

В этом году встречать ковчег будут 7 марта в соборе Александра Невского, что перед зданием железнодорожного вокзала, сразу после литургии.

Храм будет работать ежедневно с 7.00 до 20.00. Поклониться Матронушке, именно так ее называют в народе, можно будет до 22 марта в любое время. Перерыв будет только во время совершения молебна, который будет длиться не более получаса.

Мы позвонили в собор и посоветовались, когда лучше приходить.

- Если вы не хотите попасть в очередь, то приходите лучше в будний день. Впрочем, даже если вы посетите храм в выходной день, то паломники идут быстро, да и мам с детьми всегда пропускают без очереди, - рассказали по телефону.

Кстати, интересная тенденция, но в последнее время, как нам рассказали работники храма, люди перестали торопиться, не стремятся всеми правдами и неправдами прорваться к святыне и, более того, часто отказываются, даже когда им уступают место. Для многих это ожидание - время для искренней молитвы и сосредоточения.

Что касается цветов, то и здесь нам пояснили: "Кто-то считает, что Матронушка любила именно розы и приходят только с ними. Но здесь не все так категорично, можно приходить с любыми цветами".

Есть и еще одна народная традиция, связанная с цветами. Святой в Твери всегда стараются приносить нечетное количество цветов, как живому человеку. Впрочем, это можно понять, потому что многие молитвы и просьбы она слышит и помогает. Об этом говорят и многочисленные чудеса.

- Не раскрывая подробностей, расскажу такую историю. Одной женщине рекомендовали прервать тяжелую беременность. Но мамочка пришла к мощам Матроны, помолилась и чудо произошло. Сейчас Матрешечке, которая и родилась, уже много лет. Хорошая, здоровенькая девочка. И все, благодаря святой.

И таких историй много. Так что говорить, кому святая помогает больше и в бытовых или личных вопросах, наверняка нельзя. Помогает она во всем и всем. Главное, в это верить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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