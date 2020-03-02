2020-03-02T13:33:11+03:00
Общество

Жителей Тверской области лишают доступа к печатной прессе

И ситуация только ухудшается
Татьяна РУМЯНЦЕВА
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Тверская область заняла 55-е место среди 85 регионов в рейтинге киосков с прессой, потеряв за год девять позиций. Один ларёк сегодня обслуживает в регионе 11 786 жителей. Ежегодный рейтинг этот составил Союз предприятий печатной индустрии.

Из года в год дела с киосками в Твери становились все хуже - их сносили, сокращали, ужимали... В 2018 году под снос попали 10 самых популярных у покупателей киосков периодической печати, находящихся вдоль оживленных магистралей города. Прошло почти два года. Из ежедневных газет в Тверской области осталась лишь «Комсомолка», остальные, которых, отметим, были единицы, закрылись или ушли в виртуальное пространство. Но вернемся к рейтингу. Лучше всего с ларьками с прессой в стране обстоят дела в Калининградской области, Удмуртии, Тульской области, Приморском крае и в Магаданской области. Здесь на один газетный киоск приходится от 3,6 до 6,5 тысячи жителей. Аутсайдеры рейтинга: Курганская область, Кабардино-Балкария, Дагестан, Ингушетия, Чеченская Республика и Чукотский автономный округ. Здесь один киоск обеспечивает от 36 до 130 тысяч человек.

А вообще в Центральной России с киосками прессы в сравнении с другими областями страны все благополучно. Вот Москва - на 10-й позиции рейтинга. В столице один ларек обслуживает 6,5 тысячи жителей.

Что касается соседей по ЦФО, то Новгородская, Псковская, Вологодская, Смоленская области - в первой половине рейтинга. Если же сравнивать регионы, близкие к Верхневолжью, по количеству жителей (около 1 млн 200 тысяч человек), то все они наши соседи по рейтингу: Ярославская область – 50-я позиция, Кировская – 56-я, Чувашская – 53-я.

ИСТОЧНИК KP.RU

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