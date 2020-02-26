Тверь сохраняет лидирующие позиции в ЦФО по ситуации на рынке труда

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций города Твери за 2019 год увеличилась на 1,3% и составила 110,2 тыс. человек. За этот период количество работников обрабатывающих предприятий выросло на 3,8% до 25,6 тыс. человек.

Как поясняют в администрации Твери, сегодня каждый четвёртый работник крупных и средних организаций города трудится на обрабатывающих производствах. На дополнительно введённые или созданные рабочие места крупных и средних организаций города Твери за год трудоустроено 1,2 тыс. работников.

Уровень безработицы и количество организаций, перешедших в режим неполной занятости по объективным причинам, имеют самые низкие значения за последние годы. На 1 января 2020 года в неполной занятости находилось 9 организаций с численностью 272 работника (0,1% от численности работников, занятых в экономике города).

В течение всего 2019 года уровень безработицы в городе Твери находился на минимальной отметке в пределах 0,20%-0,22%. По предварительным оценкам в рейтинге 16 областных центров Центрального федерального округа Тверь (вместе с Калугой и Костромой) занимает первое место по наиболее низкому уровню безработицы и минимальной численности безработных. Напомним, что первой по этому показателю столица Верхневолжья была и по итогам 2018 года.

При этом работодатели областной столицы продолжают активную деятельность по поиску новых работников. В банке вакансий ГКУ Тверской области «Центр занятости населения города Твери» размещено более 5,9 тыс. заявок по трудоустройству граждан в соответствии с их социальным, образовательным и профессиональным статусом, 57 работодателей обратились в центр занятости за содействием в подборе работников необходимых специальностей. В общем числе вакансий преобладает спрос на рабочие профессии (более 55%-60% всей заявленной потребности).