2020-03-02T11:44:57+03:00
Общество

Тверь сохраняет лидирующие позиции в ЦФО по ситуации на рынке труда

По итогам 2019 года в городе отмечается стабильное улучшение обстановки на рынке труда. По основным показателям столица Верхневолжья занимает лучшие места в ЦФО.
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Графика: администрация ТвериГрафика: администрация Твери
Изменить размер текста:

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций города Твери за 2019 год увеличилась на 1,3% и составила 110,2 тыс. человек. За этот период количество работников обрабатывающих предприятий выросло на 3,8% до 25,6 тыс. человек.

Как поясняют в администрации Твери, сегодня каждый четвёртый работник крупных и средних организаций города трудится на обрабатывающих производствах. На дополнительно введённые или созданные рабочие места крупных и средних организаций города Твери за год трудоустроено 1,2 тыс. работников.

Уровень безработицы и количество организаций, перешедших в режим неполной занятости по объективным причинам, имеют самые низкие значения за последние годы. На 1 января 2020 года в неполной занятости находилось 9 организаций с численностью 272 работника (0,1% от численности работников, занятых в экономике города).

В течение всего 2019 года уровень безработицы в городе Твери находился на минимальной отметке в пределах 0,20%-0,22%. По предварительным оценкам в рейтинге 16 областных центров Центрального федерального округа Тверь (вместе с Калугой и Костромой) занимает первое место по наиболее низкому уровню безработицы и минимальной численности безработных. Напомним, что первой по этому показателю столица Верхневолжья была и по итогам 2018 года.

При этом работодатели областной столицы продолжают активную деятельность по поиску новых работников. В банке вакансий ГКУ Тверской области «Центр занятости населения города Твери» размещено более 5,9 тыс. заявок по трудоустройству граждан в соответствии с их социальным, образовательным и профессиональным статусом, 57 работодателей обратились в центр занятости за содействием в подборе работников необходимых специальностей. В общем числе вакансий преобладает спрос на рабочие профессии (более 55%-60% всей заявленной потребности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если у вас будут ожоги, мы ответственности не несем!»: «КП» публикует запись разговора Валентина Диденко с продавцами сухого льда для роковой вечеринки
Супруг аптечного блогера не в первый раз покупал сухой лед, рассказал представитель фирмы-продавца [эксклюзив kp.ru, видео]
Новости 24
В результате ДТП двум пострадавшим потребовалась помощь санавиации в Тверской области
В Твери ищут волонтёров для помощи пациентам геронтологического центра
В Твери уже можно бронировать путевку в загородные летние лагеря
Четырнадцатилетняя вокалистка из Твери поразила жюри шоу "Голос", спев старинную песню швейцарских пастухов
В Торжке Тверской области драка двух мужчин закончилась смертью одного из них
В Твери простились с Почётным гражданином региона Иваном Райдуром
В Твери снизился спрос на самое дешёвое жильё
В Тверской области вор позарился на бытовую технику в доме москвички
Тверская область вошла в ТОП-10 регионов
За контрабанду запрещенных препаратов спортсмену из Твери грозит тюремный срок
Полкило растительного наркотика хранил дома житель Тверской области
Жителям деревни в Тверской области начисляли плату за невывезенный мусор
Житель Тверской области зарубил топором своего знакомого
На трассе М-10 в Тверской области столкнулись три автомобиля
Стало известно, какие сельские Дома культуры отремонтируют в Тверской области
При столкновении двух машин в Твери пострадала женщина-водитель
В первую неделю весны во всех районах Твери пройдут отключения света
В Тверском императорском дворце пройдёт музейно-театральный вечер для женщин
Виртуальный концертный зал появится в Лихославльском районе
Прощание с Иваном Райдуром пройдёт в Тверском академическом театре драмы
Мужчина в Конаково Тверской области нёс, но не донёс наркотики до цели
У жителя Андреаполя Тверской области украли автомобиль
Над Тверью в Прощёное воскресенье появилось гало
Эксперты-криминалисты тверской полиции отмечают профессиональный праздник
На трассе «Балтия» в Тверской области водители погибали и получали ранения
Танцевальным шоу в центре Твери молодой человек сделал возлюбленной предложение
В центре Твери будут жечь чучело так и не пришедшей зимы