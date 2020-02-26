В Твери МУП «ЖЭК» осуществляет противогололедную обработку улично-дорожной сети

В Твери муниципальное предприятие «ЖЭК» в связи с затяжным снегопадом с утра 26 февраля ведет обработку проезжей части песчано-соляной смесью.

Как поясняют в администрации Твери, с началом снегопада на улицы областной столицы вышли комбинированные дорожные машины, которые во избежание образования наледи производят обработку дорог. В первую очередь дорожные службы расчищают мосты и путепроводы, а также магистральные улицы для обеспечения нормативной пропускной способности транспорта.

Расчистка и посыпка тротуаров осуществляется с помощью тракторов. Кроме того, силами дворников ведется ручная очистка от снега подходов к мостам, остановочным пунктам, пешеходным переходам.

В ночную смену уборочная техника продолжит работу на улицах города. Перечень работ будет определен на основе текущих погодных условий и краткосрочного метеорологического прогноза.