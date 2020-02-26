В Твери продолжается рейтинговое голосование по отбору общественных зон

Напомним, что голосование на сайте Администрации Твери (в разделе Опросы) стартовало в 9 часов 21 февраля, оно продлится до 24 часов 28 февраля. Каждый житель областной столицы может высказать свое мнение по поводу включения общественных зон в программу на 2021 год, отдав свой голос одной из них.

В перечень для голосования вошли 15 общественных территорий во всех районах Твери: Тверская площадь (сквер у памятника Салтыкову-Щедрину), проспект Чайковского (от здания Геофизики до ул. Коминтерна), Театральная площадь, улица Трехсвятская, набережная Афанасия Никитина (от Нового моста до Речного вокзала), улица Хромова (в районе застройки МЖК), улица Благоева (на пересечении с улицей Горького), бульвар Гусева (от улицы Королева до улицы Можайского), Смоленский переулок (от дома № 8 корпусов 1, 2 до средней школы № 22), Бобачёвская роща, бульвар Ногина (от проспекта Калинина до улицы Новикова), парк Текстильщиков, улица Бобкова (сквер за ТЦ «Тверь»), Мигаловская набережная, зелёная зона в посёлке Мигалово (улица Громова).

По состоянию на 12 часов 26 февраля в голосовании уже приняли участие более 8 600 горожан. По завершении его результаты обсудят на заседании общественной комиссии, где будет утверждён итоговый протокол финального отбора общественных зон для благоустройства в 2021 году.

Напомним, что за прошедшие годы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» работы по благоустройству были выполнены на бульварах Цанова и Радищева (от Тверского проспекта до Свободного переулка), в ландшафтном парке «Тьмака», в скверах Казакова в центре города и на улице Артюхиной в Заволжье, на Аллее Славы в посёлке Мамулино, на площади у стелы «Тверь – город воинской славы» и в сквере у памятника Михаилу Тверскому. В текущем году благоустройство продолжится в скверах на улице Можайского и в посёлке Химинститута, где уже прошёл первый этап работ. Данные территории стали лидерами рейтингового голосования, которое было проведено в начале 2019 года.