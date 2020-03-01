2020-03-01T18:26:09+03:00
Общество

Горсад в Твери с трудом вместил желающих увидеть полыхающее чучело

Горожане с оптимизмом отметили Масленицу [фото + видео]
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
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Масленицу сожгли, чтобы она возродилась через год.Масленицу сожгли, чтобы она возродилась через год.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Разве только в День города можно увидеть столько людей, сколько пришло отметить Масленицу 1 марта.

Подавляющее большинство, конечно же, пришли с детьми. Причём, основная масса подтянулась к горячей развязке праздника — сжиганию чучела Масленицы.

Наверное люди через генетическую память о предках тянулись к сжиганию куклы, как к символу избавления от невзгод и любых трудностей, которые накопились за год.

Конечно, шли и на столб за призом забраться, и под песни поплясать, и блинчиков отведать, да и просто погулять.

Но чучело Масленицы в пламени — вне всякой конкуренции. Наверное иностранцам не понять, что так тянет нас к этому ритуальному огню, да и мы сами точно не скажем, но тянет, потому и идём. И это несмотря на моросящий дождь и ветер, которые предваряли всё действо.

Ну, а когда Масленицу сожгли, все, довольные и очищенные огнём наших очень далёких предков, отправились по домам, забыв на время о сопутствующих проблемах.

Проблемы будут потом. А сегодня — Масленица!

Разная еда сопутствовала празднику. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Разная еда сопутствовала празднику.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

После блинов можно и поплясать. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

После блинов можно и поплясать.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Куклы манили и детей и взрослых. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Куклы манили и детей и взрослых.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Перед сжиганием чучела людей стало очень много. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Перед сжиганием чучела людей стало очень много.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Лишь только пошёл дым, все достали телефоны. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Лишь только пошёл дым, все достали телефоны.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Масленица разгорелась ярко. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Масленица разгорелась ярко.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Особое удовольствие получали дети. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Особое удовольствие получали дети.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Какая же Масленица без столба с подарками. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Какая же Масленица без столба с подарками.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери отпраздновали Масленицу.Олег ЗИНЧЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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