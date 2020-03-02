2020-03-02T10:57:28+03:00
Политика

Депутат Дмитрий Гуменюк о возрождении Молодежной палаты в думе Твери: от молодых жду свежего взгляда на городские вопросы

Парламентарий выступает с инициативой возобновления работы Молодежки
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Депутат Дмитрий Гуменюк на встрече с молодёжью в стенах тверской городской Думы.Депутат Дмитрий Гуменюк на встрече с молодёжью в стенах тверской городской Думы.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Изменить размер текста:

Молодежной палате при городской думе быть. Активная молодёжь в Твери имеется, активные депутаты тоже - смену-то растить надо.

С инициативой возродить Молодежку в гордуме выступил депутат Дмитрий Гуменюк.

Дело в том, что Молодежная палата у городского парламента была ранее, но в сентябре 2017-го прекратила работу в связи с истечением срока полномочий. Потом был ряд изменений в системе местного самоуправления Твери и Положение о формировании палаты надо было дорабатывать.

В канун Дня студенчества депутат организовал встречу в стенах думы с активистами студсоветов вузов и сузов города. Обсуждали, как сделать работу палаты более эффективной. Ребята попались сознательные - много дельного говорили, в частности, что очень приятно, их больше интересовало, как будучи членами палаты они смогут принести пользу обществу, чем как использовать членство в палате как свой персональный карьерный лифт.

С момента встречи в Думе прошёл месяц, «КП»-Тверь» поинтересовалась у Дмитрия Гуменюка, как продвигается работа над его инициативой возродить Молодежку?

По словам парламентария процесс перезапуска палаты идёт: документация доработана, новый проект решения о формировании Молодежной палаты при городской Думе был рассмотрен и одобрен на заседании постоянного комитета по местному самоуправлению и регламенту. Теперь дело за депутатами, которые обсудят положение на одном из ближайших заседаний Думы.

Из интересного в документе:

-при отборе кандидатов не будет квотирования, все члены палаты будут избираться на конкурсной основе;

-вместо подготовки проекта кандидатам предлагается написать эссе по проблемам Твери и их решению;

-стать членом Молодежной палаты может гражданин в возрасте от 16 до 30 лет, зарегистрированный по месту жительства в городе Твери;

-в состав конкурсной комиссии войдет восемь депутатов городского парламента, два представителя общественности по представлению председателя Думы и один представитель Главы города Твери;

-состоять Молодежная палат будет по-прежнему из 24 человек.

- Кандидатам в члены Молодежной палаты будет предложено написать эссе по проблемам Твери и их решению. Что бы вы хотели прочитать в этих эссе? О каких проблемах? - интересуемся у Дмитрия Гуменюка.

- О проблемах города я итак многое знаю, поэтому в эссе хотелось бы увидеть то, что может показаться неожиданным, свежим. У молодёжи иной взгляд на жизнь, не замыленный, и как раз отражение этого взгляда хочется видеть в эссе. Если благодаря этим работам мы и сами сможем как-то иначе посмотреть на актуальные городские вопросы, будет супер.

- На встрече с молодёжью вас много спрашивали: какую пользу обществу можно принести будучи членом общественной палаты. Казалось, карьерный рост и нужные связи сегодняшнюю молодёжь не интересуют. Они другие? Или так маскируются? Какую пользу обществу они смогут принести, заседая в палате?

- Я вижу этот процесс двусторонним: польза для самих молодых ребят и польза для города. В том, что молодёжь сможет высказывать своё видение по многим вопросам, получит возможность увидеть работу Думы изнутри и поучаствовать в ней, лично я вижу только плюсы.

Сегодня молодых людей можно увидеть на самых серьёзных позициях не только у нас в регионе, но и на уровне государства - это говорит о том, что дороги для них открыты. для кого-то из будущих челнов палаты это может стать карьерным трамплином.

Городу нужен воздух - смелое, непредвзятое, лишённое политики видение устройства городской жизни. Буду только рад, если молодёжная палата станет фундаментом для этого.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В результате ДТП двум пострадавшим потребовалась помощь санавиации в Тверской области
В Твери ищут волонтёров для помощи пациентам геронтологического центра
В Твери уже можно бронировать путевку в загородные летние лагеря
Четырнадцатилетняя вокалистка из Твери поразила жюри шоу "Голос", спев старинную песню швейцарских пастухов
В Торжке Тверской области драка двух мужчин закончилась смертью одного из них
В Твери простились с Почётным гражданином региона Иваном Райдуром
В Твери снизился спрос на самое дешёвое жильё
В Тверской области вор позарился на бытовую технику в доме москвички
Тверская область вошла в ТОП-10 регионов
За контрабанду запрещенных препаратов спортсмену из Твери грозит тюремный срок
Полкило растительного наркотика хранил дома житель Тверской области
Жителям деревни в Тверской области начисляли плату за невывезенный мусор
Житель Тверской области зарубил топором своего знакомого
На трассе М-10 в Тверской области столкнулись три автомобиля
Стало известно, какие сельские Дома культуры отремонтируют в Тверской области
При столкновении двух машин в Твери пострадала женщина-водитель
В первую неделю весны во всех районах Твери пройдут отключения света
В Тверском императорском дворце пройдёт музейно-театральный вечер для женщин
Виртуальный концертный зал появится в Лихославльском районе
Прощание с Иваном Райдуром пройдёт в Тверском академическом театре драмы
Мужчина в Конаково Тверской области нёс, но не донёс наркотики до цели
У жителя Андреаполя Тверской области украли автомобиль
Над Тверью в Прощёное воскресенье появилось гало
Эксперты-криминалисты тверской полиции отмечают профессиональный праздник
На трассе «Балтия» в Тверской области водители погибали и получали ранения
Танцевальным шоу в центре Твери молодой человек сделал возлюбленной предложение
В центре Твери будут жечь чучело так и не пришедшей зимы