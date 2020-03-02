Депутат Дмитрий Гуменюк о возрождении Молодежной палаты в думе Твери: от молодых жду свежего взгляда на городские вопросы

Молодежной палате при городской думе быть. Активная молодёжь в Твери имеется, активные депутаты тоже - смену-то растить надо.

С инициативой возродить Молодежку в гордуме выступил депутат Дмитрий Гуменюк.

Дело в том, что Молодежная палата у городского парламента была ранее, но в сентябре 2017-го прекратила работу в связи с истечением срока полномочий. Потом был ряд изменений в системе местного самоуправления Твери и Положение о формировании палаты надо было дорабатывать.

В канун Дня студенчества депутат организовал встречу в стенах думы с активистами студсоветов вузов и сузов города. Обсуждали, как сделать работу палаты более эффективной. Ребята попались сознательные - много дельного говорили, в частности, что очень приятно, их больше интересовало, как будучи членами палаты они смогут принести пользу обществу, чем как использовать членство в палате как свой персональный карьерный лифт.

С момента встречи в Думе прошёл месяц, «КП»-Тверь» поинтересовалась у Дмитрия Гуменюка, как продвигается работа над его инициативой возродить Молодежку?

По словам парламентария процесс перезапуска палаты идёт: документация доработана, новый проект решения о формировании Молодежной палаты при городской Думе был рассмотрен и одобрен на заседании постоянного комитета по местному самоуправлению и регламенту. Теперь дело за депутатами, которые обсудят положение на одном из ближайших заседаний Думы.

Из интересного в документе:

-при отборе кандидатов не будет квотирования, все члены палаты будут избираться на конкурсной основе;

-вместо подготовки проекта кандидатам предлагается написать эссе по проблемам Твери и их решению;

-стать членом Молодежной палаты может гражданин в возрасте от 16 до 30 лет, зарегистрированный по месту жительства в городе Твери;

-в состав конкурсной комиссии войдет восемь депутатов городского парламента, два представителя общественности по представлению председателя Думы и один представитель Главы города Твери;

-состоять Молодежная палат будет по-прежнему из 24 человек.

- Кандидатам в члены Молодежной палаты будет предложено написать эссе по проблемам Твери и их решению. Что бы вы хотели прочитать в этих эссе? О каких проблемах? - интересуемся у Дмитрия Гуменюка.

- О проблемах города я итак многое знаю, поэтому в эссе хотелось бы увидеть то, что может показаться неожиданным, свежим. У молодёжи иной взгляд на жизнь, не замыленный, и как раз отражение этого взгляда хочется видеть в эссе. Если благодаря этим работам мы и сами сможем как-то иначе посмотреть на актуальные городские вопросы, будет супер.

- На встрече с молодёжью вас много спрашивали: какую пользу обществу можно принести будучи членом общественной палаты. Казалось, карьерный рост и нужные связи сегодняшнюю молодёжь не интересуют. Они другие? Или так маскируются? Какую пользу обществу они смогут принести, заседая в палате?

- Я вижу этот процесс двусторонним: польза для самих молодых ребят и польза для города. В том, что молодёжь сможет высказывать своё видение по многим вопросам, получит возможность увидеть работу Думы изнутри и поучаствовать в ней, лично я вижу только плюсы.

Сегодня молодых людей можно увидеть на самых серьёзных позициях не только у нас в регионе, но и на уровне государства - это говорит о том, что дороги для них открыты. для кого-то из будущих челнов палаты это может стать карьерным трамплином.

Городу нужен воздух - смелое, непредвзятое, лишённое политики видение устройства городской жизни. Буду только рад, если молодёжная палата станет фундаментом для этого.