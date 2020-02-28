Лучшие папы Твери любят свои семьи, спорт и … баню!

Сергей Шило, Сергей Коклин и Александр Беляков - именно эти тверские папы стали лучшими по результатам конкурса, который прошел на сайте "Комсомольская правда" в преддверии 23 февраля.

1 место занял Сергей Шило, 2 - Сергей Коклин, 3 - Александр Беляков.

Надо сказать, голосовали читатели "Комсомолки" щедро и за всех, долгое время не определяя победителей. Но в последние дни лидеры все-таки выбились вперед.

Для всех трех пап партнер конкурса - производитель печей для бани "Варвара" - приготовил отличные подарки.

За 1-е место - банный набор, профессиональный дубовый веник и сертификат на парение (воспользоваться им можно будет на фестивале «Легкий пар-2020», который пройдет 30 - 31 мая на базе отдыха «Кава»).

За 2-е место - банный набор и профессиональный дубовый веник.

За 3-е место - банный набор.

Партнеры конкурса печи "Варвара", организаторы фестиваля "Легкий Пар 20202 приготовили отличные подаркиФото: Ирина ТАРАСОВА

А теперь слово победителям!

Сергей Шило, 35 лет

- Для меня победа в этом конкурсе стала неожиданностью. Но друзья и товарищи так активно меня поддержали, что я почти поверил, что очень даже ничего папа. Я увлекаюсь спортом, так как считаю, что без него, а еще без самообразования, успеха в жизни добиться сложно.

Что касается бани, то это для меня очень близкая тема. Люблю её с детства. Семья у меня тоже за банный образ жизни, и ребенка я приучил к бане с трех лет. Кстати, смотрю на ваши подарки и вижу, что они от производителя печей «Варвара», а у меня как раз такая и стоит. А значит, моя победа точно не случайна!

Сергей Коклин, 35 лет

- В конкурсе я сам захотел принять участие. Никто не заставлял, не угрожал. Мне самому это было очень интересно (смеется). В том, что я попаду в список лучших пап Твери, я даже не сомневался. Ну кто, если не я! Тем более, и моя дочка, которой сегодня исполнилось 12 лет, уверена в этом. Мы с ней большие друзья, и я ее главный советчик.

Увлекаюсь я спортом, тяжелой и легкой атлетикой. Что касается бани, то в баню мы ходим, практикуем и очень любим! Так что всё совпало абсолютно, чему я очень рад!

Сергей Коклин, 2 место - В том, что попаду в список лучших пап Твери, даже не сомневалсяФото: Ирина ТАРАСОВА

Александр Беляков, 41 год

- В конкурсе предложила принять участие моя сестра, я согласился, почему бы и нет. По-моему, я очень даже хороший папа. У меня трое детей. И мы очень ладим.

Мое самое главное увлечение – семья и работа. И еще баня… Как раз сейчас читаю, какую печку лучше выбрать для бани. И вы мне подсказали. Спасибо большое.

Партнер конкурса - производитель печей "Варвара".

Александр Беляков, 3 место - Мое самое главное увлечение, это семья и работа. И еще баня!Фото: Ирина ТАРАСОВА

ВАЖНО

"Легкий Пар 2020" - Фестиваль бани и народного творчества, цель которого - популяризация народных традиций, семейных ценностей и здорового образа жизни.

В фестивале примут участие производители бань, бочек и печей со всей России. Желающие смогут бесплатно посетить и попариться в любой из бань, представленных на фестивале. В рамках фестиваля пройдет чемпионат по парению среди профессионалов по ЦФО "Красная Жара". Также в программе: народные ремесленники, детская анимация и шоу программа!

Пройдет мероприятие 30 - 31 мая на территории базы отдыха "Кава".

А вот что в наборе!Фото: Ирина ТАРАСОВА