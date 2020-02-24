2020-02-24T14:59:39+03:00
Общество

Количество ДТП с пострадавшими в Тверской области за год выросло почти на восемь процентов

Наш регион отметился негативной динамикой в рейтинге аварийности
Виктория ТУШКОВА
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В Тверской области на 100 тысяч автомобилей приходится 341 случай ДТП с пострадавшими.В Тверской области на 100 тысяч автомобилей приходится 341 случай ДТП с пострадавшими.Фото: Алексей ФОКИН
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Тверская область заняла 53-ю позицию в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах за 2019 год. В списке - все 85 субъектов РФ, размещённых от наименее аварийных к наиболее аварийным.

Исследование подготовили эксперты агентства «РИА Рейтинг», используя данные МВД России. Специалисты проанализировали статистику ДТП с участием легковых авто, грузовых машин и автобусов. Позиция каждого региона определялась по совокупности трёх показателей: количеству ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей, числу пострадавших (травмированных и погибших) на 100 тысяч населения и числу погибших на тысячу пострадавших.

Согласно представленным данным, всего в России количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, снизилось за 2019 год на 2,2%. Число ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей в среднем по стране составляет 294, а число пострадавших на 100 тысяч человек - 155. Доля летальных исходов - 75 на каждую тысячу пострадавших.

Показатели Тверской области куда пессимистичнее. Количество ДТП с пострадавшими у нас за год выросло на 7,6% и составило 341 случай на 100 тысяч автомобилей. На каждые 100 тысяч населения в дорожных авариях получили травмы или погибли 212 человек. И на каждую тысячу пострадавших в авариях пришлось 66 летальных исходов - это единственная цифра, которая отличается от среднероссийского показателя в положительную сторону.

Самый аварийный регион - Республика Тыва. Регионом с самыми безопасными дорогами стала Чеченская Республика.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Среди соседних с нами областей количество ДТП с пострадавшими в 2019 году по сравнению с 2018-м увеличилось только в Ярославской области. Она попала на предпоследнюю, 84-ю, строчку рейтинга. Также ниже нас оказались Новгородская (76-е место) и Смоленская (56-е место) области.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

Тверская область подала заявку на участие в новом федеральном проекте «Мосты и путепроводы», который разработан Росавтодором. Об этом сообщило правительство региона. Проект войдёт в состав нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Планируется, что масштабные работы на мостах и путепроводах Тверской области начнутся в 2021 году. В перечень объектов, подлежащих ремонту, сейчас включено 23 моста и один путепровод. Они расположены в Бежецком, Бологовском, Краснохолмском, Кувшиновском, Максатихинском, Оленинском, Рамешковском, Ржевском, Селижаровском, Сонковском, Старицком, Торжокском, Фировском районах, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском и Кашинском городских округах.

Что касается Твери, то основными мерами для улучшения ситуации с аварийностью на дорогах, по сообщению городской администрации, являются изменение режима работы светофоров на магистральных улицах (выделение отдельной фазы для пешеходов в обоих направлениях), запрет левых поворотов на ряде улиц, а также ремонт дорог.

На настоящий момент ремонт уже завершён на улицах Спартака, Новоторжской, Коминтерна и Волжском проезде. В ближайшее время аварийные повреждения будут латать на набережной Степана Разина, Петербургском шоссе, Третьяковском переулке, улице Кольцевой и некоторых других улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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