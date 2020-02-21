Долги по зарплате на предприятиях Тверской области одни из самых больших в России

Предприятия Тверской области задолжали своим работникам 95,9 млн рублей. Статистику, актуальную на 1 февраля 2020 года, опубликовал Росстат.

Цифра, мягко говоря, огорчает: если не брать в расчёт Москву, то наши зарплатные долги - самые большие среди регионов Центрального федерального округа. В целом по ЦФО предприятия должны своим сотрудникам 491,9 миллиона рублей. Притом что в федеральный округ входят восемнадцать субъектов, тверские долги составляют больше одной пятой части от общей суммы долга.

Столичные работодатели задолжали работникам 169,3 миллиона рублей. А меньше всех в ЦФО долги перед работниками у предприятий Орловской области - всего 400 тысяч.

Среди прочих субъектов России Тверская область на седьмом месте этого антирейтинга. Справедливости ради добавим, что по нескольким субъектам РФ данные отсутствуют.

Что до соседних регионов, то больше наших долги по зарплате только в Псковской области:

Псковская область - 104,4 млн;

Тверская область - 95,9 млн;

Ярославская область - 25,7 млн;

Вологодская область - 24,5 млн;

Московская область - 19,1 млн;

Смоленская область - 12,8 млн;

Новгородская область - 0,6 млн.

Специалисты Росстата отмечают, что большая часть зарплатных долгов приходится на предприятия обрабатывающего сектора - 43%. По 15% от общей суммы долга приходятся на строительство и добычу полезных ископаемых, 9% - на сельское хозяйство, лесозаготовки и охоту, и 8% - на сферу транспорта.

Ситуация с долгами по зарплате в первую очередь характеризует степень ответственности предприятий и их руководства, считает директор Института экономики и управления ТвГУ Давид Мамагулашвили.

- Зарплата входит в себестоимость выпускаемой продукции или предоставляемых услуг. Высокие долги по зарплате перед работниками - это безответственность руководителей, которые не умеют эффективно управлять финансовыми потоками, - уверен Давид Мамагулашвили. - Конечно, чтобы быть более конкретным, необходимо изучить баланс каждого предприятия. Посмотреть, не является ли это временной ситуацией, сопряжённой с какими-либо событиями, например с тем же китайским коронавирусом, который мог повлиять на взаимодействие с Китаем. Но если ситуация с долгами постоянная, то это говорит о неэффективности и безответственности руководства.

Отметим, что задолженность по выплатам заработной платы в Тверской области на 1 января 2020 года составляла немногим меньше - 92,2 млн рублей. А на 1 января 2019 года - 37,9 миллионов рублей (последняя цифра - данные территориального органа статистики - Тверьстата).