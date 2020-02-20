Молодость карьере не помеха

Маргарита КОТЛЯРОВА

Александр Башкатов – молодой, перспективный руководитель среднего звена, сравнительно недавно назначенный на должность начальника смены РЦ-1 КАЭС.

И действительно, на КАЭС энергичным, грамотным и целеустремленным открыты все возможности. Герой нашей публикации тому пример.

Начать с главного

Родился Александр в Нововоронеже, в таком же «атомном» городе, как и Удомля. Это и определило его выбор: учиться приехал в Обнинский институт атомной энергетики, сейчас это филиал МИФИ. Пять лет учебы пролетели незаметно. Практику молодой человек проходил на двух атомных станциях – Балаковской и Нововоронежской, а работать приехал на Калининскую АЭС в 2008 году.

Стартовая должность в цехе - оператор реакторного отделения. Это рабочая должность, ступень в карьерной лестнице, которую необходимо пройти однозначно всем. Изучить оборудование, понять, как оно работает, буквально потрогать его руками. Обучение начиналось с изучения инструкций. А их там целый шкаф! Первая мысль: «Да я столько на госэкзамены не учил, сколько здесь всяких документов!..» Но на деле изучить эти инструкции не так уж сложно, потому что перед глазами и оборудование, и вся технологическая система в целом.

Через два года молодой человек сдал экзамены на старшего оператора, еще через два, в 2012 году, стал инженером по организации эксплуатации и ремонту, а еще через год его назначили ведущим инженером по управлению реактором. Без малого пять лет проработал А. Башкатов ВИУР (ведущий инженер по управлению реактором), и вот в 2018 году он преодолел еще одну карьерную ступень – стал начальником смены реакторного цеха № 1. Основное место работы – блочный щит управления (БЩУ).

Учиться всегда и у всех

Должностные обязанности начальника смены (НС) существенно отличаются от работы оператором или инженером. Это руководящая должность, это значит, что в подчинении есть люди. В данном случае – четыре человека: оператор, старший оператор, инженер по организации эксплуатации и ремонту, ведущий инженер по управлению реактором. Начальник организует работу смены, руководит общими процессами, решает проблемные задачи.

Необходимо своевременно выявлять любые отклонения и незамедлительно принимать меры по их устранению, быть готовым в любой момент времени к принятию быстрых решений. В этом и смысл оперативной работы.

Сегодня обучение персонала БЩУ проходит раз в два месяца на тренажерах в учебно-тренировочном подразделении станции. Моделируются различные ситуации - как при нормальной эксплуатации энергоблока (пуск блока, его останов), так и нештатные, аварийные ситуации.

На полномасштабном тренажере все процессы совпадают с тем, что есть в реальности. Можно смоделировать любую ситуацию и проработать ее, обыграть и в будущем знать, как себя вести в конкретных условиях.

Но мало стать начальником, нужно еще и уметь им быть. Немаловажное условие – эффективно налаживать отношения с персоналом, доводить свои требования до людей четко и ясно. Важно уметь слушать сотрудников, советоваться с более опытными работниками, не бояться идей молодых специалистов. У молодых специалистов и мысли свежие, и идеи интересные, и новыми веяниями поделиться могут. Учиться у молодежи не зазорно.

Двигаться только вперед

По словам молодого руководителя, чтобы достичь чего-то стоящего в жизни, нужно работать над собой, постоянно учиться, заниматься саморазвитием. И главное – не бояться сложностей и верить в себя.

Атомная отрасль требует от современного специалиста знаний, и знаний новых. На Калининской АЭС идет модернизация первого энергоблока, а значит, впереди у нас всех много интересной и нужной работы, много новых знаний и уникального опыта. По-другому в атомной энергетике просто не может быть.