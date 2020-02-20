«Это не какой-то кусок слизи»: Тверских женщин попытаются отвратить от абортов муляжами нерождённых детей

В Тверской областной клинической больнице раздали муляжи 12-недельного человеческого плода представителям городских и районных медорганизаций. Резиновые «младенчики», чем-то похожие на популярных ещё в СССР пупсов, призваны стать «грозным оружием» в борьбе с абортами. Они будут переданы во все женские консультации, кабинеты доабортного консультирования и антикризисные кабинеты Верхневолжья.

Акцию затеяло движение «За жизнь», связанное с Бежецкой епархией.

Представителей медучреждений собрали в актовом зале ОКБ, пригласили и журналистов. Взгляд корреспондента «КП-Тверь» в первую очередь упал на небольшую картонную коробку (словно из-под обуви) в первом ряду. Не сочтите за цинизм, но сначала показалось, что в ней лежит картошка. Однако это были те самые муляжи, с одной стороны, трогательные, с другой - немного пугающие резиновые «младенцы» с глазками, ручками и ножками. Копия трёхмесячного человеческого плода.

- Это не какой-то кусок слизи, с которым можно поступать как угодно, это уже ребенок, - в разговоре с журналистами высказалась поддержавшая акцию начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка областного Минздрава Ольга Носелидзе.

Муляж младенчика полностью повторяет настоящий размер трёхмесячного человеческого плодаФото: Александр ЖМУЛИН

Желающие избавиться от плода женщины, увидев, как он выглядит, могут задуматься и отказаться от аборта.

Это актуальная тема для Тверской области. Как сообщила министр демографической и семейной политики региона Светлана Ермакова, в Верхневолжье на 100 родов приходится 43 аборта. Для сравнения: в ЦФО на 100 родов - 33 аборта.

- В 70% случаев женщины идут на аборт из-за социальных причин: отсутствия жилья, материальных благ, незаконченного образования и так далее, - отметила детский омбудсмен Тверской области Лариса Мосолыгина.

Во время акции были озвучены и другие безрадостные показатели. По словам Ольги Носелидзе, в регионе упала рождаемость. В прошлом году родились 10 818 детей - на 800 малышей меньше, чем в 2018-м. Ситуация такова, что не спешат рожать молодые женщины до 24 лет, снижается количество третьих родов.