На 23 февраля погода сделает мужчинам Твери неприятный подарок

Пока Тверская область готовится отмечать День защитника Отечества, для метеорологов наступил апрель. У нас утвердилась погода, характерная для начала второго месяца весны: в субботу днём +5, в воскресенье +4, ночами - ноль. Но в воскресенье, 23 февраля, в день праздника, погода благосклонна не будет.

- В субботу вечером к нам подойдёт очередной атмосферный фронт и принесёт интенсивные осадки. Давление снизится до 730 миллиметров ртутного столба, поднимется сильный вечер, порывы могут быть до 22 метров в секунду, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

По мере прохождения циклона мы окажемся в его прохладной части, и в начале рабочей недели чуть похолодает: днём +2...+3 градуса, ночью небольшой минус. Осадки будут, но уже меньше.

Ну а в середине недели мы опять возвращаемся к апрельским +5 градусам. Атмосферное давление немного поднимется, но останется ниже нормы. Зато как увеличился световой день: в воскресенье он будет длиться 9 часов 58 минут, а на следующей рабочей неделе станет больше десяти часов!

Солнце становится активнее: УФ-индекс уже поднялся с нуля до двух. Этот индекс характеризует уровень солнечного излучения у поверхности Земли. Риска обгореть на солнышке при УФ-индексе, равном двум, конечно, нет, но повышение солнечной активности однозначно говорит нам: весна не за горами!