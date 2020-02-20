Благотворительная акция к 75-летию Великой Победы

В преддверии 75-летия Великой Победы холдинг «Эко-Тепло» совместно с «Комсомолкой» запускает благотворительную акцию «Квартира в подарок ветерану».

Ваша знакомая, бабушка или прабабушка - ветеран Великой Отечественной войны или ветеран трудового фронта? Она воевала на фронте или работала в тылу? Ей чуть больше 95 лет? И она хотела бы жить на свежем воздухе в городе Конаково, в новой квартире на берегу Волги?

Тогда расскажите нам о ней, о ее непростой судьбе, кратко об условиях жизни и пришлите фото.

Ваши письма мы ждем до 15 апреля 2020 года на электронную почту: eko-teplo@mail.ru и ivanova@kptver.ru (обязательно укажите свои контакты).

Список счастливчиков, которые получат квартиры в новом доме в Конаково к 9 Мая, определит президент холдинга «Эко-Тепло», почетный и заслуженный строитель Российской Федерации Юрий Шеляпин.

Ими станут женщины, которые хотят переехать в город Конаково и нуждаются в жилье.