2020-02-23T01:26:18+03:00
Общество

Власти Твери хотят сделать дороги областной столицы более безопасными

В планах: изменение режима работы светофоров на магистральных улицах, корректировка разметки, плановое устранение повреждений дорожного полотна
Алина ПЕТРОВА
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В Твери реализуется комплекс мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения. В числе наиболее значимых мероприятий – изменение режима работы светофоров на магистральных улицах, корректировка разметки, плановое устранение повреждений дорожного полотна. При этом в ходе реализации тех или иных решений проводится мониторинг ситуации на дорогах и анализ предложений жителей в социальных сетях с тем, чтобы при возникновении проблемных моментов, оперативно их исправить при наличии технической возможности и в рамках действующих нормативов.

Так, изменения в работе светофорных объектов вызваны необходимостью привести их в соответствие с пунктом 7.1.2. ГОСТ Р 52289-2004. «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Согласно данному ГОСТу в целях безопасности дорожного движения не допускается пересечение потоков транспорта и пешеходов во время одной фазы светофора. В соответствие с этими требованиями привели светофоры на Тверском проспекте при пересечении с улицами Новоторжская, Желябова и Советская. Если ранее там допускалось одновременное движение пешеходов с поворачивающими автомобилями, то теперь работают отдельные фазы.

В настоящий момент в ежедневном режиме ведётся мониторинг транспортных потоков. Уже проведена корректировка режима работы светофоров для предотвращения заторов, мониторинг дорожной обстановки продолжается.

Также в прошлом году после ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» была изменена схема разметки и запрещён левый поворот на ряде улиц. Эта тенденция характерна для большинства городов России, поскольку отмена левого поворота повышает уровень безопасности на дорогах. С наступлением весеннего периода администрация Твери совместно с ГИБДД будет проводить обследования данных участков дорог и анализ ситуации на данных объектах. По результатам этой работы планируется скорректировать разметку на некоторых улицах. В частности, рассматривается возможность изменения схемы движения на улицах Орджоникидзе, Хрустальная, Туполева, Благоева, а также на проспекте Победы.

Еще одна значимая мера для повышения безопасности дорожного движения – устранение повреждений дорожного покрытия в зимний период. В то время, как в силу погодных условий полноценный ремонт не может быть проведен, проблемы решаются с применением литого асфальтобетона, который можно укладывать даже при минусовых температурах.

Зима 2019-2020 характеризуется аномально теплой погодой и частыми переходами температуры воздуха «через ноль», что способствует возникновению повреждений на дорогах. Для их устранения МУП «ЖЭК» в среднем дважды в сутки завозит литой асфальтобетон из Московской области в специальном термосе-бункере, предназначенном для транспортировки литого асфальта. По технологии сначала срезается верхний слой асфальта на проблемном участке, вычищается и просушивается. Затем участок заливают асфальтобетоном.

На этой неделе работы уже проведены на улицах Спартака, Новоторжской и Коминтерна, Волжском проезде. В ближайшее время аварийные повреждения будут устранять на набережной Степана Разина, Петербургском шоссе, Третьяковском переулке, на улицах Кольцевая, 26 июня и т.д. Работы проводятся в соответствии с предписаниями ГИБДД и результатами мониторинга состояния улично-дорожной сети.

Ямочный ремонт литым асфальтобетоном – временная мера. Эту технологию используют, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на повреждённых участках до наступления благоприятной погоды, которая позволяет производить полноценные ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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