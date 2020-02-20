В Твери стартует рейтинговое голосование по отбору общественных зон

Перечень общественных пространств, которые будут благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году в первоочередном порядке, по традиции формируется на основании мнений жителей города.

В горадминистрации поясняют, что за прошедшие годы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» работы по благоустройству были выполнены на бульварах Цанова и Радищева (от Тверского проспекта до Свободного переулка), в ландшафтном парке «Тьмака», в скверах Казакова в центре города и на улице Артюхиной в Заволжье, на Аллее Славы в посёлке Мамулино, на площади у стелы «Тверь – город воинской славы» и в сквере у памятника Михаилу Тверскому. В текущем году благоустройство продолжается в скверах на улице Можайского и в посёлке Химинститута, где уже прошёл первый этап работ. Данные территории стали лидерами рейтингового голосования, которое было проведено в начале 2019 года.

В этом году на суд горожан выставлен перечень из 15 общественных зон во всех районах Твери, сформированный по итогам обсуждения специальной комиссии. В него вошли такие территории, как Тверская площадь (сквер у памятника Салтыкову-Щедрину), проспект Чайковского (от здания Геофизики до ул. Коминтерна), Театральная площадь, улица Трехсвятская, набережная Афанасия Никитина (от Нового моста до Речного вокзала), улица Хромова (в районе застройки МЖК), улица Благоева (на пересечении с улицей Горького), бульвар Гусева (от улицы Королева до улицы Можайского), Смоленский переулок (от дома № 8 корпусов 1, 2 до средней школы № 22), Бобачёвская роща, бульвар Ногина (от проспекта Калинина до улицы Новикова), парк Текстильщиков, улица Бобкова (сквер за ТЦ «Тверь»), Мигаловская набережная, зелёная зона в посёлке Мигалово (улица Громова).

Графика: администрация Твери

По каждому из 15 объектов в настоящее время разработаны эскизные проекты, которые также будут представлены участникам рейтингового голосования. Так, к примеру, на улице Хромова проектом предусматривается развитие дорожно-тропиночной сети с устройством зон отдыха, высадкой зелёных насаждений и установкой малых архитектурных форм. В сквере на улице Бобкова предлагается организовать зону для населения, прогулок и игр детей, а также обустроить небольшую эстраду. На бульваре Гусева эскиз предусматривает омоложение деревьев и кустарника, прокладку мощёных плиткой пешеходных аллей, устройство велодорожек и дорожек для катания на роликах, интерактивных площадок, размещение пункта проката спортивного инвентаря, установку ограждений, парковых светильников, скамеек и урн.

Рейтинговое голосование, в ходе которого пройдёт финальный отбор общественных зон для благоустройства в 2021 году, будет проходить с 9 часов 21 февраля до 24 часов 28 февраля на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru (раздел опросы).